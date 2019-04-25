Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu, TL'de düşüş hızlandı

Merkez Bankası (MB) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu. Merkez Bankası açıklaması sonrası TL'de değer kaybı hızlandı.

Merkez Bankasının karar metni şöyle:

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir.

İç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir.

Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir.

Bununla birlikte, gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir.

Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

Bu çerçevede kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

MB KARARINA TEPKİ SERT OLDU

Merkez Bankası açıklaması sonrası TL'de değer kaybı hızlandı. Beklentilere paralel faiz adımı atmayan bankanın kararından hemen önce 5.89 seviyesinde olan dolar/TL 5.9643'e kadar tırmandı.

Kur daha sonra bir miktar gevşedi ve saat 14:30'da 5.9315 seviyesinde yer aldı. Euro/TL'de 6.6485'e yükseldikten sonra aynı saatte 6.6125'e geldi. (EKONOMİ SERVİSİ)