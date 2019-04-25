Cezayirli işçiler, Tosyalı’da üretimi durdurdu

Hüseyin HİZMETÇİ

Turan KARA

Cezayir’de demokrasi ve adil seçimler isteyen halk ayaklanması sonucu 20 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Abdulaziz Buteflika istifa ederken, ona bağlı ülkenin en zengin sermayedarları tutuklandı. Halkın sayıca az kısmını oluştursa da üretim açısından önemli bir yerde duran modern sanayi işçileri ise işyerlerinde mücadele veriyor.

Son olarak Oran’da bulunan ve Türk sermayeli Tosyalı Algeria Demir Çelik tesislerinde yaptığı sözleşmeye uymayan ve işçileri işten atan patrona karşı işçiler şalter indirerek üretimi durdurdu. İşçiler kendi komiteleri ile mücadeleyi sürdürüyor ve patronun sendikasını da muhatap almıyor. Fabrikanın kamulaştırılması korkusu yaşayan Tosyalı, işçilerin direnişi karşısında şimdilik sessiz. İşçiler ise taleplerin kabulü anlamına gelen “2. emre kadar greve devam” diyor.

TALEPLER KABUL EDİLENE KADAR

Cezayir’in Oran kentinde bulunan ve 4800 işçinin çalıştığı Tosyalı Demir Çelik fabrikasında yaklaşık bir ay süren grev sonrasında 21 Nisan tarihinde varılan uzlaşma sonucunda işçilerin talepleri kabul edildi. Bu uzlaşmadan sadece bir gün sonra işçiler henüz işlerine dönmüşken fabrika yönetimi 150 işçiyi işten attı. Bunun üzerine işçiler şalter indirerek fabrikada çalışmayı tamamen durdurdu. Demir çelik fabrikasının planlı duruşu 3 günde sağlanırken işçiler sadece potada döküme hazır çeliğin dökümünü beklediler ve enerjiyi kestiler. Böyle bir ani duruş büyük bir endüstriyel işletme için hayli zor, cesaret ve profesyonel bir birlik ve kararlılık isteyen bir eylem.

Sabah tüm çelikhane, haddehane ve oksijen üretim tesislerine uyarı yapan işyeri komitesi çok geçmeden buraları üretime kapattı. Öyle ki ocak kısmına girip enerji kesilecek uyarısı yaptıklarında “Türk işçiler son döküm hazırlandı, bunu yapalım” dediklerinde sadece o döküm için izin verip saat sabah 09:30’a kadar süre tanıdılar. Şu an fabrikada 2 çelikhane, 3 haddane ve bir filmaşin durdu. İşçilere “2'nci bir emre kadar üretim durdu” denilse de 2'nci emrin Cezayirli işçilerin talepleri kabul edildiğinde geleceği açıklandı.

GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Üretim durdurulduğunda dört vardiyada fabrikaya gelen işçilerle beraber büyük bir kalabalık yeni bir grev için hazırlık yapmaya başladı. İşçilerin bütün taleplerini kabul eden bir uzlaşıyı kendilerine resmi olarak ileten fabrika yönetiminin neden işten atma gibi bir hamleye giriştiği konusunda henüz net bir açıklama yapılmış değil. İşçiler bu konuda da açıklama bekliyor. Tosyalı Holding işçilerle görüşmeye yanaşmıyor ve fabrikada kendi kurallarının uygulamasını istiyor. İşçiler ise kendilerine ait bir sendika, demokrasi ve işçi haklarına ve iş yasalarına uygun kurallar talep ediyor.

İşçiler, üzerinde görüşülecek konuları ve hazırladıkları talepleri Evrensel ile paylaştı:

Cezayir'deki Tosyalı Demir Çelik Fabrikası işçileri, sıraladıkları taleplerini patrona iletti | Fotoğraf: Evrensel

Grevde olan işçilere mahkeme ya da disiplin soruşturması şeklinde bir takibat başlatılmayacak

Mayıs 2019’da uygulanmaya başlamak ve Mayıs 2020’ye kadar geçerli olmak üzere işçi taban ücretlerinde %15 zam yapılacak

Geçici işçi statüsünde çalışan işçilerle kadrolu çalışan işçilerin iş güvencesi esas alınarak eşitlenecek

2019 senesi içerisinde işçiler tarafından seçilmiş temsilcilerin katılımıyla toplu sözleşme yapılacak

Kurban bayramı ikramiyesi 40 bin Cezayir Dinarı olacak

Yıllık ikramiye 72 bin Cezayir Dinarı olacak

Ramazan bayramı ikramiyesi kararlaştırılacak

İşçinin sebepsiz olarak işten çıkarılması uygulamasına son verilecek ve bu hususta iş kanunu esas alınacak

Greve katılan işçilerin bir ücret kaybı söz konusu olmayacak

Aylık ve yıllık primler anlaşmada belirtildiği üzere işçilerin seçtiği temsilcilerle yürütülecek görüşme sonucunda belirlenecek

İşçilerin şahsiyetine saygı ve özen gösterilmesinin yanı sıra Cezayirli ve yabancı işçiler arasında ayrımcılık yapılmayacak