25 Nisan 2019 13:03
Son Güncellenme Tarihi: 25 Nisan 2019 13:49

Cezayirli işçiler, Tosyalı’da üretimi durdurdu

Cezayir’in Oran kentinde bulunan Tosyalı Demir Çelik fabrikasındaki işçiler, 150 işçinin işten atılması üzerine üretimi durdurdu.

GÜNCELLENDİ
Cezayirli işçiler, Tosyalı’da üretimi durdurdu

Tosyalı Holdinge bağlı Tosyalı Algêrie'nin logosu.

    • Paylaş

    Hüseyin HİZMETÇİ
    Turan KARA

    Cezayir’de demokrasi ve adil seçimler isteyen halk ayaklanması sonucu 20 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Abdulaziz Buteflika istifa ederken, ona bağlı ülkenin en zengin sermayedarları tutuklandı. Halkın sayıca az kısmını oluştursa da üretim açısından önemli bir yerde duran modern sanayi işçileri ise işyerlerinde mücadele veriyor.

    Son olarak Oran’da bulunan ve Türk sermayeli Tosyalı Algeria Demir Çelik tesislerinde yaptığı sözleşmeye uymayan ve işçileri işten atan patrona karşı işçiler şalter indirerek üretimi durdurdu. İşçiler kendi komiteleri ile mücadeleyi sürdürüyor ve patronun sendikasını da muhatap almıyor. Fabrikanın kamulaştırılması korkusu yaşayan Tosyalı, işçilerin direnişi karşısında şimdilik sessiz. İşçiler ise taleplerin kabulü anlamına gelen “2. emre kadar greve devam” diyor.

    TALEPLER KABUL EDİLENE KADAR

    Cezayir’in Oran kentinde bulunan ve 4800 işçinin çalıştığı Tosyalı Demir Çelik fabrikasında yaklaşık bir ay süren grev sonrasında 21 Nisan tarihinde varılan uzlaşma sonucunda işçilerin talepleri kabul edildi. Bu uzlaşmadan sadece bir gün sonra işçiler henüz işlerine dönmüşken fabrika yönetimi 150 işçiyi işten attı. Bunun üzerine işçiler şalter indirerek fabrikada çalışmayı tamamen durdurdu. Demir çelik fabrikasının planlı duruşu 3 günde sağlanırken işçiler sadece potada döküme hazır çeliğin dökümünü beklediler ve enerjiyi kestiler. Böyle bir ani duruş büyük bir endüstriyel işletme için hayli zor, cesaret ve profesyonel bir birlik ve kararlılık isteyen bir eylem.

    Sabah tüm çelikhane, haddehane ve oksijen üretim tesislerine uyarı yapan işyeri komitesi çok geçmeden buraları üretime kapattı. Öyle ki ocak kısmına girip enerji kesilecek uyarısı yaptıklarında “Türk işçiler son döküm hazırlandı, bunu yapalım” dediklerinde sadece o döküm için izin verip saat sabah 09:30’a kadar süre tanıdılar. Şu an fabrikada 2 çelikhane, 3 haddane ve bir filmaşin durdu. İşçilere “2'nci bir emre kadar üretim durdu” denilse de 2'nci emrin Cezayirli işçilerin talepleri kabul edildiğinde geleceği açıklandı.

    GÖRÜŞME SÜRÜYOR

    Üretim durdurulduğunda dört vardiyada fabrikaya gelen işçilerle beraber büyük bir kalabalık yeni bir grev için hazırlık yapmaya başladı. İşçilerin bütün taleplerini kabul eden bir uzlaşıyı kendilerine resmi olarak ileten fabrika yönetiminin neden işten atma gibi bir hamleye giriştiği konusunda henüz net bir açıklama yapılmış değil. İşçiler bu konuda da açıklama bekliyor. Tosyalı Holding işçilerle görüşmeye yanaşmıyor ve fabrikada kendi kurallarının uygulamasını istiyor. İşçiler ise kendilerine ait bir sendika, demokrasi ve işçi haklarına ve iş yasalarına uygun kurallar talep ediyor.

    İşçiler, üzerinde görüşülecek konuları ve hazırladıkları talepleri Evrensel ile paylaştı:

    Cezayir'deki Tosyalı Demir Çelik Fabrikası işçileri, sıraladıkları taleplerini patrona iletti | Fotoğraf: Evrensel

    • Grevde olan işçilere mahkeme ya da disiplin soruşturması şeklinde bir takibat başlatılmayacak
    • Mayıs 2019’da uygulanmaya başlamak ve Mayıs 2020’ye kadar geçerli olmak üzere işçi taban ücretlerinde %15 zam yapılacak
    • Geçici işçi statüsünde çalışan işçilerle kadrolu çalışan işçilerin iş güvencesi esas alınarak eşitlenecek
    • 2019 senesi içerisinde işçiler tarafından seçilmiş temsilcilerin katılımıyla toplu sözleşme yapılacak
    • Kurban bayramı ikramiyesi 40 bin Cezayir Dinarı olacak
    • Yıllık ikramiye 72 bin Cezayir Dinarı olacak
    • Ramazan bayramı ikramiyesi kararlaştırılacak
    • İşçinin sebepsiz olarak işten çıkarılması uygulamasına son verilecek ve bu hususta iş kanunu esas alınacak
    • Greve katılan işçilerin bir ücret kaybı söz konusu olmayacak
    • Aylık ve yıllık primler anlaşmada belirtildiği üzere işçilerin seçtiği temsilcilerle yürütülecek görüşme sonucunda belirlenecek
    • İşçilerin şahsiyetine saygı ve özen gösterilmesinin yanı sıra Cezayirli ve yabancı işçiler arasında ayrımcılık yapılmayacak

    Cezayirli demir çelik işçileri Tosyalı’ya karşı direniyor

    Cezayirli demir çelik işçileri Tosyalı’ya karşı direniyor

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Foto Muhabir Ali Öz'le söyleşi: Bıçkın kent ve varoş kültür Avrupa’da
    SONRAKİ HABER

    EMEP: Çocuk istismarına ve cinsel saldırıya karşı sessiz kalmıyoruz!
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Örgütlü provokasyonlar işaret fişeği mi?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Mücadele sınavı

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    İdlib üzerinden anayasa pazarlığı

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    82 milyon

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    İnsan hakları: Buza yazılan yazı mı? Yaşam ücreti!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Ali Kaya yalnız değildir

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    ‘Allah’ın yardımı’ mı?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Merkez Bankası yüzde 24'lük politika faiz oranını değiştirmedi
    Merkez Bankası yüzde 24'lük politika faiz oranını değiştirmedi

    Merkez Bankası, yüzde 24 seviyesindeki politika faiz oranında değişikliğe gitmedi.

    EMEP: Çocuk istismarına ve cinsel saldırıya karşı sessiz kalmıyoruz!
    EMEP: Çocuk istismarına ve cinsel saldırıya karşı sessiz kalmıyoruz!

    Emek Partisi İstanbul İl Örgütü, Küçükçekmece’deki çocuğa cinsel istismar ve metrobüste kadına yönelik cinsel saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'de 2020 seçimlerinin Demokrat adayları kimler?
    ABD'de 2020 seçimlerinin Demokrat adayları kimler?

    ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinin Demokrat adayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Son olarak Joe Biden, adaylığını ilan etti.

    GÜNCELLENDİ
    Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğu istismar eden şahıs yakalandı
    Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğu istismar eden şahıs yakalandı

    İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuk istismara maruz bırakıldı. Halk istismara isyan ederken savcılık soruşturmaya gizlilik getirdi.

    Sabah, BirGün yazarı Erk Acarer’e soruşturma başlatıldığını iddia etti
    Sabah, BirGün yazarı Erk Acarer’e soruşturma başlatıldığını iddia etti

    Sabah gazetesi, BirGün yazarı Erk Acarer hakkında "ihbar" üzerine soruşturma başlatıldığını iddia etti.

    Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki saldırı sonrası ilk kez bir arada
    Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki saldırı sonrası ilk kez bir arada

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'taki saldırı sonrası ilk kez bir araya geldi.

    Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamasına yine izin yok
    Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamasına yine izin yok

    İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı için yapılan başvurusuyu reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    Taksim'de çocuk istismarını protesto eden kadın serbest bırakıldı
    Taksim'de çocuk istismarını protesto eden kadın serbest bırakıldı

    Küçükçekmece'de bir çocuğun istismara maruz kalmasını Taksim Meydanı’nda protesto etmek istediği için gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı.

    Foto Muhabir Ali Öz'le söyleşi: Bıçkın kent ve varoş kültür Avrupa’da
    Foto Muhabir Ali Öz'le söyleşi: Bıçkın kent ve varoş kültür Avrupa’da
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son 3 hafta: Liverpool, City'nin 1 puan gerisinde
    Premier Lig’de son 3 hafta: Liverpool, City'nin 1 puan gerisinde
    GÜNCELLENDİ
    Akhisar, üst üste ikinci kez Türkiye Kupası finalinde
    Akhisar, üst üste ikinci kez Türkiye Kupası finalinde
    WikiZero olarak bilinen 0wikipedia kapanıyor, işte alternatifler
    WikiZero olarak bilinen 0wikipedia kapanıyor, işte alternatifler
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    Türkiye Gazeteciler Sendikasından üyelerine kitap kampanyası
    Türkiye Gazeteciler Sendikasından üyelerine kitap kampanyası
    Putin ile Kuzey Kore lideri Kim'in ilk buluşması gerçekleşti
    Putin ile Kuzey Kore lideri Kim'in ilk buluşması gerçekleşti

    Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Rusyalı mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki ilk yüz yüze görüşme Vladivostok'ta gerçekleşti.

    ESK'nin "ucuz et" masrafı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak
    ESK'nin "ucuz et" masrafı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak

    Et ve Süt Kurumunun "ucuz et" için yaptığı alım-satımlar neticesinde oluşacak fark, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 25 Nisan 2019 Perşembe
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 25 Nisan 2019 Perşembe

    Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimi ve ardındaki skandallar, "Türkiye ittifakı" söylemleri, istismar ve taciz vakaları, 1 Mayıs gündemi ve fazlası…

    CHP’nin araştırma grubu ortaya koydu: Linç girişimi organize edildi
    CHP’nin araştırma grubu ortaya koydu: Linç girişimi organize edildi

    CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimine ilişkin oluşturduğu araştırma grubu, saldırı için önceden hazırlık yapıldığını belirledi.

    Türk sağının geleneksel bir siyaset yöntemi: LİNÇ
    Türk sağının geleneksel bir siyaset yöntemi: LİNÇ

    Tarih, Demokrat Parti için işlerin iyi gitmediği 1959'da olduğu gibi bugün de, iktidarı kaybettiklerini görenlerin linçten medet umduklarını gösterdi.

    Trakyalı işçiler: Kıdem tazminatını gasbettirmemek bizim elimizde
    Trakyalı işçiler: Kıdem tazminatını gasbettirmemek bizim elimizde

    Trakya'da çeşitli iş kollarında çalışan işçilerin kıdem tazminatının gasbedilmesine karşı 1 Mayıs'ta taleplerini dile getirecek.

    Aloha işçileri: Patronun çağırdığı sendikaya üye olmayacağız
    Aloha işçileri: Patronun çağırdığı sendikaya üye olmayacağız

    Çorlu'da bulunan Aloha Tekstil'de DİSK/Tekstil’e üye olan işçiler istifa etmeye ve Öz İplik-İş’e üye yapılmaya zorlanıyor.

    Suriyeli işçiler eşit ücret  ve eşit haklar istiyor
    Suriyeli işçiler eşit ücret  ve eşit haklar istiyor

    Antep'te mülteci işçilerin en önemli talebi ayrımcılığın son bulması ve ülkelerine barışın gelmesi. İşçiler, eşit ücret ve haklar istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Suriyeli mülteci işçi: İşçinin milleti yokmuş, öğrendim
    Suriyeli mülteci işçi: İşçinin milleti yokmuş, öğrendim

    "Türkiye’de yaklaşık 6 yıldır yaşıyorum. Burada hem emeği öğrendim, hem de sömürüyü..." diyen Suriyeli işçi birlik olma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Gebzeli işçilerden çağrı: Gebze'de 1 Mayıs'ı kutlayalım
    Gebzeli işçilerden çağrı: Gebze'de 1 Mayıs'ı kutlayalım

    İşçi kenti Gebze’de sendikaların 1 Mayıs’la ilgili planı olmamasına işçiler tepki gösteriyor. Emek Partisi Gebze'de 1 Mayıs'ı kutlama çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Rabia Naz'ın ailesi adli tıbbın "çatıdan düşme" raporuna itiraz etti
    Rabia Naz'ın ailesi adli tıbbın "çatıdan düşme" raporuna itiraz etti

    İstanbul Adli Tıp Kurumu, Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin "çatıdan düşmeyle mümkün" raporuna Vatan ailesi avukatı Emel Bodur Kılıç itiraz etti.

    Veriler "ekonomide toparlanma yok" diyor
    Veriler "ekonomide toparlanma yok" diyor

    Güven endeksi tüketimin artmayacağını gösteriyor, inşaatta kriz sürüyor… Bu şartlarda işsizlik fırtınasının dindirilebilmesi imkansız.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de emekçiler iş güvencesi talebiyle 1 Mayıs'ta alanda olacak
    İzmir'de emekçiler iş güvencesi talebiyle 1 Mayıs'ta alanda olacak

    İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs'ın ana gündemi kıdem tazminatı olacak.

    İstanbul Havalimanında sorunlar bitmek bilmiyor
    İstanbul Havalimanında sorunlar bitmek bilmiyor

    Yeni havalimanında ikram tesisi bulunmaması nedeniyle THY’nin ikram malzemelerini 43 kilometre uzaktan TIR’lar ile taşıdığı iddia edildi.

    YSK’den Şırnak kararı: Binlerce taşımalı seçmen müessir hal değilmiş!
    YSK’den Şırnak kararı: Binlerce taşımalı seçmen müessir hal değilmiş!

    HDP'nin Şırnak seçimleri ile ilgili YSK'ye yaptığı olağanüstü itiraz reddedildi.

    Demir, bu manşetlerle mi soğuyacak?
    Demir, bu manşetlerle mi soğuyacak?

    Evrensel Gazetesi Editörü Çağrı Sarı, iktidarın ve medya organlarının kutuplaştırıcı üslubunu yazdı.