Foto Muhabir Ali Öz'le söyleşi: Bıçkın kent ve varoş kültür Avrupa’da

İsmail AFACAN

İstanbul

Foto Muhabir Ali Öz’le 2012 yılında Tarlabaşı fotoğraflarından oluşan “Ayıp Şehir” sergisi üzerine bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Kentsel dönüşüme maruz kalan Tarlabaşı için Öz, “Devletin tarih katliamını ayıplıyoruz!” ifadelerini kullanmıştı. 2017 yılında bölgeyi sermaye talanını açan “Beyoğlu Tarlabaşı Yenileme Projesi” mahkeme kararıyla durdurulmuş ve belirsizlikler içinde kaderine terkedilmişti.

Yıllar sonra Ali Öz’le tekrar buluştuk ve yine “Ayıp Şehir” sergisi üzerine konuştuk. 7 yıllık zaman zarfında serginin Türkiye’de 50’ye yakın mekânda sergilendiğini, Tarlabaşı’ya dair onlarca söyleşiye katıldığını söyleyen Ali Öz, ayrıca Avusturya’nın başkenti Viyana’da ve Yunanistan’nın Selanik kentinde yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Şimdilerde ise “Ayıp Şehir” Avrupa ülkelerinde sergileniyor.

"TARLABAŞI YAKAMI BIRAKMIYOR"

Duayen foto muhabir yarından itibaren “Ayıp Şehir”, Fransa’nın başkenti Paris’te izleyici karşısına çıkacak. Sergi, L’Acort Derneği’nin düzenlediği Küçük İstanbul Şenliği kapsamında Paris 10. Bölge Belediyesinde açılacak. Ali Öz’e serginin hâlâ ilgi görüyor olmasının nedenlerini soruyoruz. Espriyle karışık “Tarlabaşı artık yakamı bırakmıyor” diyerek başlıyor anlatmaya: “Konu çok zor bir konu... Fotoğraflar Fellini filmlerini andırıyor. Absürt sahneler, travestiler, fahişeler sokak çeteleri, sünnet düğünleri, develer, eşekler, çatışmalar her şeyi Tarlabaşı sokaklarında gördüm ve fotoğrafladım. Bunların kolay steril çalışmalar olmaması insanları çok etkiliyor.”

Fotoğraf, Ali Öz'den temin edilmiştir.

30 MAYIS’TA ATİNA’DA AÇILACAK

Ali Öz, ayrıca serginin Yunanistan’da ikinci kez açılacağı bilgisini veriyor. İlki geçen yıl Selanik’te açılmıştı, bu yıl ise Atina’da sanatseverlerle buluşacak. 30 Mayıs’ta açılacak sergiye Atina Şehir Müzesi ev sahipliği yapacak. Avrupa’da gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti aktaran Ali Öz, “Bıçkın kent, varoş kültür Avrupa’da sergilenmeye devam ediyor” şeklinde konuşuyor.

TÜRKİYE POLİTİK BELGESELİ

Ali Öz’e bundan sonra yapmak istediği çalışmaları soruyorum. Bu konuda oldukça dolu duayen foto muhabir. Elinde hazır birçok çalışma olduğu söylüyor. En çok yapmak istediği şey ise fotoğraflardan oluşan “Türkiye Politik Belgeseli” kitabını hazırlamak. Bu kitapta 35 yıllık ülke tarihini anlatmak istiyor. İlerde bir gün kitaplaşırsa çalışmada YÖK eylemleri, Cumartesi Anneleri, 1 Mayıs, Kürt Sorunu ve Siyasal İslam temalı fotoğraflar yer alacak. Ali Öz, böyle bir çalışmayı hayata geçirmek için arkasında bir desteğin olmamasından şikayet ediyor.