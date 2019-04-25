25 Nisan 2019 11:53

TÜSİAD'dan Kemal Kılıçdaroğlu'ya "Geçmiş olsun" ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini ağırladı. TÜSİAD Başkanı Kaslowski, Kılıçdaroğlu'ya "Geçmiş olsun" dileğini iletti.

TÜSİAD'dan Kemal Kılıçdaroğlu'ya "Geçmiş olsun" ziyareti

Fotoğraf: CHP

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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyetini kabul etti.

    CHP Genel Merkezi'ne gelen TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı.

    Kılıçdaroğlu'nun makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

    Görüşmenin ardından Kaslowski ve beraberindekiler parti genel merkezinden ayrıldı.

    AA'nın haberine göre, görüşmede Kaslowski, Çubuk'ta asker cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

    Kılıçdaroğlu da yaşadığı olaya ilişkin TÜSİAD heyetine bilgi vererek, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

    Görüşmede "Türkiye'de yaşanan gelişmelerin de ele alındığı, yerel seçimler sonrası İstanbul'da yaşanan belirsizliğin sonlandırılarak, ülkenin gerçek gündemine dönülmesinin önemine işaret edildiği" aktarıldı. (HABER MERKEZİ)

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