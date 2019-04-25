TÜSİAD'dan Kemal Kılıçdaroğlu'ya "Geçmiş olsun" ziyareti

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Suriyeli mülteci işçi: İşçinin milleti yokmuş, öğrendim

"Türkiye’de yaklaşık 6 yıldır yaşıyorum. Burada hem emeği öğrendim, hem de sömürüyü..." diyen Suriyeli işçi birlik olma çağrısı yaptı.