25 Nisan 2019 11:48

Şeker hastası kadının şüpheli ölümü davasında sanığa 33 yıl hapis

2016 yılında şüpheli biçimde yaşamını yitiren genç kadının ölümüne ilişkin davada sanığa "iyi hal indirimi" uygulanmadan 33 yıl hapis cezası verildi.

Şeker hastası kadının şüpheli ölümü davasında sanığa 33 yıl hapis

Fotoğraf: Evrensel

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    Büyükçekmece'de 2016 yılında sevgilisi olduğu iddia edilen erkekle alkol aldıktan sonra yüksek şeker komasına giren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki Kübra Hıracı'nın ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. Sanık Caner B. "Nitelikli cinsel saldırı" ve  "Kişiyi hürriyetinden kısıtlama" suçlarından 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezasında iyi hal indirimi de uygulanmadı.

    DHA'nın haberine göre, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Caner B. ile tutuksuz sanıklar Doğanay B. ve İdris B. hazır bulundu. Caner B.'nin avukatı tanıklarını dinlettiklerini ve delillerini sunduklarını belirterek, "Hangi saatte ölenin komaya girdiği bilinemez. Buna ilişkin uzman doktorun da beyanı alınmıştır. Hastaneler doğru müdahaleyi yapsalardı kurtarılabilirdi. Tecavüz eden birisi mağdurunu hastaneye götürüp takip edip onu beklemez. Ört bas etmeye çalışır. Müvekkil ölenin şeker hastası olduğunu bilmiyordu. Ölen daha önceden de defalarca komaya girmiştir. Müsnet suçların oluşmadığı kanaatindeyiz. Beraatini talep ederiz" diye konuştu.

    Söz verilen sanık Caner B. ise "Aklıma Kübra'ya zarar vermek gibi bir şey gelmedi. Bana yöneltilen suçlamalar doğru değildir. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da beraatlarini talep etti.

    "NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI"DAN 33 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

    Sanık Caner B.'nin  "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın eylemi beden vaya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlediğinin anlaşıldığından cezayı yarı oranında artırarak 24 yıl hapis cezası verdi. Caner B. "Kişiyi hürriyetinden kısıtlama" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun birden fazla kişi ile birlikte beden veya ruh bakımında kendini savunamayacak kişiye karşı işlendiğinden cezayı 6 yıla çıkardı. Suçun cinsel amaç ile işlenmesini göz önüne alan mahkeme heyeti cezayı 9 yıla yükseltti. Sanık sonuç olarak toplam 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın geçmişteki hali ve olumsuz sosyal ilişkilerini göz önüne alan mahkeme heyeti verilen cezalarda "iyi hal" indirimi ise uygulanmadı. Caner B.'nin tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

    DİĞER 2 SANIK BERAAT ETTİ

    Mahkeme heyeti, sanıklar Caner B. ile İdris B. hakkında "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan ise suçun unsurları oluşmadığından beraatine hükmetti. Sanık Doğanay B. "Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi", "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Nitelikli cinsel saldırıya yardım etme" ve "İhmali davranışla kastan öldürme" suçlarından da suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

    Mahkeme heyeti karar kesinleştiğinde İdris B. hakkında da "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

    İDDİANAMEYE GÖRE GENÇ KADINA CİNSEL SALDIRI SÖZ KONUSU

    İddianameye göre olay şöyle oldu: Düzce'de yaşayan Kübra Hıracı (20) ile İstanbul'da yaşayan Caner B. (28) ile arasında duygusal ilişki başladı, ikili telefonla ve yüz yüze görüştü. 22 Aralık 2016 tarihinde Kübra Hıracı, Caner B.'nin yanına geldi ve ikili araç içerisinde alkol almaya başladı. Caner B.'nin yeğeni olan İdris B. (17) de ikilinin yanına geldi, ardından sahilden ayrıldılar. Kübra Hıracı, Caner B. ve İdris B., Doğanay B. (21) ile buluştu, ardından da hep birlikte günü birlik yer kiralama yapmak için Uçurtma Sokağa gittiler. Kübra Hıracı araç içerisinde baygın vaziyette bulunurken, Caner B. ve İdris B. ise Kübra Hıracı adına oda kiraladı. Daha sonra Caner B., İdris B. ve Doğanay B. baygın vaziyetteki Kübra Hıracı'yı baygın vaziyette araçtan indirdi. Caner B., Kübra Hıracı'yı sırtına alarak pansiyona soktu, oda kapısını İdris B. açtı, hemen arkasından da Doğanay B. Kübra Hıracı'ya ait telefon ile çantayı getirdi. İdris B. ile Doğanay B. odadan çıktı. Odada Caner B. ve Kübra Hiracı kaldı. 23 Aralık 2016 tarihinde İdris B. saat 10.49'da yeniden odaya girdiği, 10.58'de de çıktı. Aynı gün saat 14.33'te İdris B. odaya girdi, saat 14.53'te de İdris B. Kübra Hıracı'yı sırtına alıp dışarı çıkardı. 3 şüpheli Kübra Hıracı'yı hastaneye götürdü ancak Kübra Hıracı vefat etti.

    Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Hıracı'nın diyabete bağlı yüksek şeker koması ve gelişen komplikasyonlar sonucu vefat etti, ayrıca Kübra Hıracı ile cinsel ilişkiye girildiğine ilişkin bulgulara rastlanıldı. İddianamede Caner B.'nin "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "Nitelikli Cinsel saldırı" suçlarından 32 yıldan 43 yıla kadar hapsi talep ediliyordu. Doğanay B. hakkında ise "Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen iddianamede İdris B.'nin ise "İhmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep ediliyordu. (HABER MERKEZİ)

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