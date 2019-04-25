Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki saldırı sonrası ilk kez bir arada
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'taki saldırı sonrası ilk kez bir araya geldi.
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz / AA
Anayasa Mahkemesi'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen programda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, tören öncesi tokalaştı.
Erdoğan, Ankara Çubuk'taki saldırı ve linç girişimi sonrası Kılıçdaroğlu ile ilk kez bir araya gelmiş oldu.
Saldırıdan 1 gün sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı, TBMM'deki 23 Nisan programı sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanına gitmemişti. (HABER MERKEZİ)
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