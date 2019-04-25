Batman'da bir kadın otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu

Batman'da Cemile Aydın (38) otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Aydın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verirken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlatıldı.

Yaylıca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında gece yarısı park halinde bir otomobilde başından vurulmuş yaralı kadını görenler jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma, ağır yaralı kadının özel bir bankada çalışan Cemile Aydın olduğunu belirledi. Ambulansla Aydın Batman Bölgede Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Olayla ilgili otomobil ve çevresinde inceleme yapan jandarma tabancaya rastlamadı. Aydın'ı vuran kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çok yönlü araştırma başlatıldı. Aydın'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. (Batman/DHA)

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