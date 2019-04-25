Batman'da başından vurulmuş halde bulunan kadın yaşamını yitirdi

Batman'da 5 gün önce otomobilinde başından tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı halde bulunan Cemile A. (38), tedaviye alındığı Batman Bölge Hastanesinde yaşam savaşını kaybetti.

Yaylıca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında 25 Nisan gecesi park halindeki otomobilde başından vurulmuş yaralı kadını gören çevre sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, özel bir bankada çalışan Cemile A. olduğu belirlenen kadını, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakım ünitesine alınan Cemile A.'nın bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde cihaza bağlanan Cemile A., bugün yaşamını yitirdi.

Genç kadının cenazesi, yapılacak otopsinin ardından Kozluk ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

"JANDARMA BİZE İNTİHAR OLABİLECEĞİNİ BİLDİRDİ"

Cemile A.'nın amcası Nihat A., jandarma ekiplerinin, yeğeninin cep telefonu, bilgisayar ve tabanca üzerinde yaptıkları incelemede olayın intihar olabileceğini söylediklerini belirtti.

Cemile A.'ın otomobilinde tabanca ve kendisinin yazdığı düşünülen 'Hakkınız helal edin' yazılı not bulunmuştu.

Cemile A.'nın otomobilinde yapılan aramada, tabanca ile kendisinin yazdığı sanılan "Hakkınızı helal edin" notunun bulunduğu belirtildi. Bankada 10 yıldır çalıştığı ve 2 hafta önce izne ayrıldığı öğrenilen Cemile A.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. (Batman/DHA)

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