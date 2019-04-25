Başından vurulmuş halde bulunan kadının beyin ölümü gerçekleşti

Batman'da dün gece otomobilinde başından tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı halde bulunan Cemile A.'nın (38), tedaviye alındığı Batman Bölge Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşti.

Yaylıca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında gece yarısı park halinde bir otomobilde başından vurulmuş yaralı kadını görenler jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma, ağır yaralı kadının özel bir bankada çalışan Cemile A. olduğunu belirledi. Ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan A., ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Son olarak A.'nın yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleştiği duyuruldu.

Cemile A.'nın otomobilinde yapılan aramada, tabanca ile kendisinin yazdığı sanılan "Hakkınızı helal edin" notunun bulunduğu belirtildi. Bankada 10 yıldır çalıştığı ve 2 hafta önce izne ayrıldığı öğrenilen Cemile A.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. (Batman/DHA)

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