Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı

Trabzon Havalimanı, pist bakımı nedeniyle 8 saat süreyle uçuşa kapatıldı. Havalimanı pistinin 400’üncü metresinde eğim oluşan yaklaşık 30 metrekarelik alanda onarım çalışması başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Trabzon Havalimanı pistinin 400’üncü metresinde yaklaşık 30 metre karelik alanda eğim oluştu. Uçakların iniş kalkış güvenliğini tehlikeye sokabileceği öngörülen eğimin ortadan kaldırılması için havalimanı pist bakımı nedeniyle 8 saat süreyle uçuşa kapatıldı. Son uçakların kalkışının ardından saat 10.00 itibariyle uçuşlara kapatılan havalimanında onarım çalışması başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla saat 18.00'de havalimanının yeniden uçuşlara açılması planlanıyor.

Fotoğraf: DHA

UÇAK PİSTTEN ÇIKMIŞTI

Ankara-Trabzon seferini yapan PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 14 Ocak'ta Trabzon Havalimanına iniş yaptığı sırada kontrolden çıkmış, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yönelmişti. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabilmişti. 162 yolcu ve 6 mürettebat uçaktan tahliye edilmişti. Uçak, 4 gün sonra yapılan çalışma ile çıkarılıp, havalimanında güvenli bir bölgeye çekilmişti.

Fotoğraf: DHA

HER YIL 29 BİNİN ÜZERİNDE İNİŞ KALKIŞ YAPIYOR

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanının 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7.5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanından İstanbul, Ankara ve Adana’ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanına her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş- kalkış yapıyor. (HABER MERKEZİ)