Recep Hantaş cinayeti soruşturması jandarmaya devredildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Hantaş cinayeti soruşturmasında aile avukatının talebi üzerine bilgi ve belgelerin toplanması görevini emniyetten alıp jandarmaya verdi.

Diyarbakır’da 14 Nisan günü R.Y. isimli bir arkadaşı ile kent merkezinde bulunan Sümerpark'ta oturdukları sırada polisin üzerine açtığı ateşle öldürülen Recep Hantaş (20) cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada önemli bir değişikliğe gidildi.

MA'nın haberine göre Hantaş ailesinin avukatı Mehmet Öner, olayla ilgili gözaltına alınan 2 polis memurundan birinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, belge ve bilgilerin toplanması görevinin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılmasına dair itirazda bulundu.

Hazırladığı dilekçe ile soruturmayı yürüten Başsavcılığa başvuran Av. Öner, olaya karışan polislerin emniyet birimlerine bağlı olması ve sahip oldukları bağlantılarla delillerin karartılabileceği gerekçesiyle soruşturmanın her tür kuşkudan uzak yürütülmesi için belge ve bilgilerin toplanma görevinin jandarma ekiplerine verilmesi talebinde bulundu.

Bu talebe olumlu yanıt veren Başsacılık, süren soruşturma kapsamında bilgi ve belgelerin toplanması görevini Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerine verdi.

ATEŞ MESAFESİ BELİRLENECEK

Bu kararla birlikte Diyarbakır'da ilk defa bir emniyet personelinin karıştığı cinayet soruşturması jandarmaya devredilmiş oldu.

Başsavcılığın bu kararı doğrultusunda öldürülen Hantaş'ın üzerindeki kıyafetleri ve olay sırasında kullanılan polise ait silahlar, ateş mesafesinin belirlenmesi için Van Jandarma Bölge Komutanlığı Jandarma Kriminal Bürosuna gönderildi.

AYRINTILI OTOPSİ RAPORU HAZIRLANACAK

İşlenen cinayetin ardından Hantaş'ın yapılan ön otopsi raporu, ayrıntılı otopsi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine gönderildi.

Olay anına dair kamera görüntüleri ise netlik oranın artırılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna (ATK) gönderildi. Görüntülerin orjinali ATK'ye gönderilirken, kopyaları ise adli emanete alındı. (HABER MERKEZİ)

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