CHP’nin araştırma grubu ortaya koydu: Linç girişimi organize edildi

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik Ankara Çubuk'taki linç girişimine ilşkin oluşturduğu araştırma grubu, yaşananların organize bir linç girişimi olduğuna ilişkin önemli bulgulara ulaştı. Grubun ulaştığı bulgular, Kılıçdaroğlu’nun saldırıdan sonra yönlendirildiği güzergah üzerinde önceden öbek öbek taş yığınları oluşturulduğunu, barikat kurmak için büyük bidonların getirildiğini, bir evin çatısından gruba sopa dağıtıldığını ve köy halkı dışından 15 kişinin halkı galeyana getirdiğini ortaya koyuyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre araştırma grubu; linç girişiminde savcılığın tespitlerinin dışında olaya karışan başka insanlar olup olmadığını ve olayın arka planında olan kişi ya da kişileri belirlemek amacıyla çalışma yapıyor. Grup bu kapsamda yaşanan linç girişimiyle ilgili kamuoyuna yansımayan çok sayıda yeni görüntü ve fotoğrafa erişerek olayla ilgili önemli verilere ulaştı. Ayrıca linç girişiminin başından sonuna kadar kare kare fotoğraflarını çıkardı.

Araştırma grubunun belirlediği veriler özetle şöyle:

KÖY DIŞINDAN 15 KİŞİ HALKI KIŞKIRTTI

Savcılık olayla ilgili 37 kişi hakkında soruşturma yürütüyor. Söz konusu 37 kişinin genelde Akkuzulu Köyü’nde yaşayanlardan oluştuğu belirlendi. Ancak olayla ilgili görüntüler incelendiğinde köy halkından olmayan ve linç girişiminde halkı kışkırtan 15 kişi daha tespit edildi. Söz konusu 15 kişiyle ilgili verilerin savcılığa iletilmesine yönelik hazırlık yapılıyor.

GÜZARGAHA ÖBEK ÖBEK TAŞ YIĞILMIŞ, BARİKAT İÇİN BÜYÜK BİDONLAR GETİRİLMİŞ

Kılıçdaroğlu’nun cenaze namazından sonra kendisine yönelik sözlü saldırıların başlamasının ardından yönlendirildiği güzergah üzerinde bazı hazırlıklar yapıldığı belirlendi. Kılıçdaroğlu’nun yönlendirildiği güzergaha öbek öbek taşların yerleştirildiği, arabaların geçmesini engellemek amacıyla büyük bidonların yığıldığı belirlendi. Görüntülerde linç girişiminin başlamasıyla olaya karışan kişilerin söz konusu taş yığınlarına koşarak taş aldığı görüldü.

5-7 KİŞİLİK GRUPLAR, KALABALIĞIN İÇİNDE DOLAŞARAK KİTLEYİ PROVOKE ETMİŞ

Görüntülerde yaklaşık 5 ya da 7 kişilik gruplar halindeki aynı kişilerin çok kısa aralıklarla kalabalığın çeşitli yerlerine giderek provokatif konuşmalar yaptığı belirlendi. Kalabalığın başında bulunan bir grubun çok kısa bir süre sonra daha kalabalığın sakin olan bir bölümünü kışkırttığı tespit edildi.

GALEYANA GETİRİLEN KİTLE YÖNLENDİRİLDİ

Olaylar sırasında bazı kişilerin galeyana gelen halkı yönlendirdiği belirlendi. Elinde taş olan bir kadının olaylar sırasında hedef aldığı aracın koruma aracı olması üzerine genç bir kişinin kadına arkadaki aracı işaret ederek Kılıçdaroğlu’nun arabasına taş atması için yönlendirildiği tespit edildi.

BOZKURT VE İBDA-C İŞARETLERİ

Görüntülerde bozkurt işareti yapan bazı kişilerin kalabalığın farklı yerlerinde daha sonra İBDA-C işareti yaptığı tespit edildi. Söz konusu kişilerin yaşanan hengamede Kılıçdaroğlu’nun yerini doğrudan işaret ettiği de belirlendi.

PROVOKATÖRLER ARASINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANI DA VAR

Halkı provoke eden ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’na doğrudan fiziksel saldırı yapmak isteyen bazı kişilerin Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu tespit edildi.

BİR EVİN ÇATISINDAN SOPA DAĞITILMIŞ

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yönlendirildiği güzergâh üzerindeki bir evin çatısından bir kişinin görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde çatıda oturan bir kişinin sopaları kalabalığa doğru sevk ettiği belirlendi.

"EVİ YAKIN" DİYEN BİR KİŞİ DEĞİL GÜRUH

Kılıçdaroğlu’nun eve sığınmasının ardından bir kadının “Yakın bu evi” diye bağırdığı kamuoyuna yansımıştı. Ancak bu sırada evi kundaklamaya yönelik provokasyon yapanın tek bir kadın değil kalabalık bir güruh olduğu belirlendi. CHP tarafından savcılığa iletilen özel bir çekimde bir topluluğun evin yakılması için bağırdığı görülüyor.

KILIÇDAROĞLU İÇİN KORİDOR AÇILMADI

Cenaze töreninde olayların başlaması üzerine iktidar için açılan koridordan törene katılan bakan ve kamu görevlileri çıkış yaparken, herhangi bir koridor açılmayan Kılıçdaroğlu doğrudan provokasyonun yaşanacağı alana yönlendirildi.

300 JANDARMA VE 152 POLİS MÜDAHALE ETMEDİ

Cenaze törenine katılan bakanların korumalarının yanı sıra 300 jandarma ve 152 polisle birlikte 452 güvenlik gücü bulunmasına karşın Kılıçdaroğlu’ya yönelik fiziki saldırılara hiçbiri müdahale etmedi. Yaklaşık 30 dakika boyunca saldırıları Kılıçdaroğlu’nun korumaları, CHP milletvekilleri ve CHP’liler engellemeye çalıştı.

KORUMALAR BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE SİLHA KULLANMADI

Kılıçdaroğlu’nun korumalarının olay sırasında uyarı anlamında da olsa havaya ateş etmemesinin de bilinç bir şekilde yapıldığı belirtildi. Korumaların uyarı anlamında silah kullanması durumunda organize provokasyonun daha da şiddetlenebileceği ve olayların kontrolden çıkabileceği gerekçesiyle silah kullanmadığı kaydedildi.

RAPOR KILIÇDAROĞLU'YA SUNULACAK

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında oluşturulan araştırma grubunda CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya; CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, eski Cumhuriyet Savcısı CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Umut Akdoğan ve Celal Çelik bulunuyor.

Grup, hazırladığı rapor bugün Kılıçdaroğlu’ya sunulacak. (HABER MERKEZİ)

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