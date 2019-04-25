"Koç Üniversitesinde kedi ve köpekler kapanla dışarı atılıyor" iddiası

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde bulunan kedi ve köpeklerin kapanlarla yakalanarak kampüs dışına götürüldüğü iddia edildi.

BirGün’de yer alan habere göre, Koç Üniversitesi öğrencisi Yağmur E, “Kampüste tek işi bu olan insanlar var, kampüsteki hayvanları kapanlarla yakalıyor, saatlerce bekletip dışarı atıyorlar. Kapandaları son zamanlarda çok sık görmeye başladık. Çalıların arasına saklıyorlar. Perşembe akşamı saatlerce ağlayan kedinin sesi üzerine yurtta kalan bir arkadaşımız yardım istemek için güvenliğe haber verdi ancak haber vermekle hata yaptığını anladık. Güvenlik görevlileri hayvanları dışarı atıyorlar” dedi.

Yağmur E, bu konu hakkında idare ile defalarca görüşüldüğünü ancak okul yönetiminin, “Okulda hayvanlardan korkan insanların huzuru için bunu yapıyoruz, alerjisi olanlar var” gibi bahaneler sunduğunu belirtti.

Öte yandan, Koç Üniversitesi lisans ve lisansüstü öğrencileri, akademisyenleri, çalışanları ve mezunları, bu uygulamaya son verilmesi için "Farklı hassasiyetlerin de gözetileceği bir çözüm geliştirmek için bir toplantı yapılmasını talep ediyoruz" diyerek Koç Üniversitesi Yönetim Kurulu'na dilekçe yazdı. (HABER MERKEZİ)