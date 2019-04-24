7. Amed Tiyatro Festivali başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, kayyım ataması sonrasında işten çıkarılmaları üzerine alternatif bir mekanda Amed Şehir Tiyatrosunu kurdu. Salonsuz kalan oyuncular, bir mekanı yenileyerek salona çevirdi. İki yılı aşkın süredir kentteki tiyatro çalışmalarını sürdüren ekip, yine turnelere çıktı. Yaz aylarında sezonu kapatmayan Amed Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Avrupa’nın 9 kentine turneler düzenleyerek oyunlar sahneledi.

Anadilin önemini sık sık vurgulayan Amed Şehir Tiyatrosu, tiyatro eğitimleri başlattı, çocuklar için festival düzenledi, çocuklara yönelik farklı alanlarda atölye çalışmaları organize etti. Yoğun çalışma temposu içinde tiyatro emekçileri, bu yıl 7’nci Amed Tiyatro Festivali’ni düzenliyor. “Hakikat özgür kılar” sloganıyla düzenlenecek festival 26 Nisan’da başlayacak, 5 Mayıs’a kadar devam edecek. Diyarbakır, Van ve İstanbul’dan birçok tiyatro grubunun yanı sıra İran’ın Mahabad kentinden bir grup da festivalde oyunlarını sahneleyecek. Oyunlar, geçen yıl yaşamını yitiren Amed Şehir Tiyatrosu kurucularından Oyuncu Mehmet Emin Yalçınkaya anısına sahnelenecek.

“MEKAN YARATARAK YOL ALDIK”

Çetoyê Zêdo ile birlikte Kürt Tiyatro Tarihi’nde bilinmeyenleri ve başlangıçtan 1990’lı yıllara kadar Kürt Tiyatrosu’nun gelişimini kaleme alan Amed Şehir Tiyatrosu oyuncularından Yavuz Akkuzu, Amed Şehir Tiyatrosu’nda sanatını sürdürmeye devam ediyor. Amed Şehir Tiyatrosu’nun son 3 festivali belediyenin desteği olmadan düzenlediğini söyleyen Akkuzu, her türlü imkansızlığın üstesinden gelerek, çeşitli yollar deneyerek, mekan yoksa mekan yaratarak yol aldıklarını belirtti.

Bir cevap oluşturma ile yola çıktıklarını ifade eden Akkuzu, “Kayyum ataması ardından tiyatro resmi olarak olmasa da içeriği boşaltılarak kapatıldı. Kayyumlara ve Türkiye’deki baskılara karşı da biz yok olduk, bittik edebiyatına gerek yok dedik. Sanatçı biz ne yapacağız ne edeceğiz diyemez. Sanat yaratıcı bir alan, alternatifimizi oluşturmak zorundayız. Bu en basitiydi ve biz de iki ay içinde burayı kurduk” ifadelerini kullandı.

“YAPILABİLİYOR DUYGUSU GÜÇLENDİ”

İktidarın Kürtlere dönük uyguladığı siyasetin bir sonucu olarak belediyelere kayyum atamasının ilk günlerde sanatsal üretimi direkt etkilediğini belirten Akkuzu, “Burada kurduğumuz alternatif salonumuzu bölgeden, İstanbul ve İzmir gibi kentlerden gelen tiyatro gruplarına açtık. Diyarbakır dışından gelen sanatçılar yol masraflarını kendileri karşıladı. Otelde değil, şehirdeki dostlarının evlerinde konakladı. Yemeklerini kendi ceplerinden ödedi. Bir karanlığın ortasında, dayanışmanın sanata açtığı bu zeminde, istenirse yapılabiliyor duygusunu birlikte güçlendirdiler.” şeklinde konuştu.

“SEYİRCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ”

Açılış oyunlarını Amed Şehir Tiyatrosu’nun 82 kişilik salonunda yapacaklarını kaydeden Akkuzu, şunları ifade etti: “Açılışın ardından daha çok seyirciye ulaşmak için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde olacağız. Seyircilerimizi oraya bekliyoruz. Sanatın insanları bir araya getirme, toparlama gücü var. Seyircilerimizin de bu mesaja vicdani yaklaşarak sahipleneceğini düşünüyorum.” (Diyarbakır/MA)