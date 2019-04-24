24 Nisan 2019 22:34

7. Amed Tiyatro Festivali başlıyor

“Hakikat özgür kılar” sloganıyla düzenlenecek 7. Amed Tiyatro Festivali, 26 Nisan’da başlayacak, 5 Mayıs’a kadar devam edecek.

7. Amed Tiyatro Festivali başlıyor

Amed Tiyatro Festivali afişi

    • Paylaş

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, kayyım ataması sonrasında işten çıkarılmaları üzerine alternatif bir mekanda Amed Şehir Tiyatrosunu kurdu. Salonsuz kalan oyuncular, bir mekanı yenileyerek salona çevirdi. İki yılı aşkın süredir kentteki tiyatro çalışmalarını sürdüren ekip, yine turnelere çıktı. Yaz aylarında sezonu kapatmayan Amed Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Avrupa’nın 9 kentine turneler düzenleyerek oyunlar sahneledi.

    Anadilin önemini sık sık vurgulayan Amed Şehir Tiyatrosu, tiyatro eğitimleri başlattı, çocuklar için festival düzenledi, çocuklara yönelik farklı alanlarda atölye çalışmaları organize etti. Yoğun çalışma temposu içinde tiyatro emekçileri, bu yıl 7’nci Amed Tiyatro Festivali’ni düzenliyor. “Hakikat özgür kılar” sloganıyla düzenlenecek festival 26 Nisan’da başlayacak, 5 Mayıs’a kadar devam edecek. Diyarbakır, Van ve İstanbul’dan birçok tiyatro grubunun yanı sıra İran’ın Mahabad kentinden bir grup da festivalde oyunlarını sahneleyecek. Oyunlar, geçen yıl yaşamını yitiren Amed Şehir Tiyatrosu kurucularından Oyuncu Mehmet Emin Yalçınkaya anısına sahnelenecek.

    “MEKAN YARATARAK YOL ALDIK”

    Çetoyê Zêdo ile birlikte Kürt Tiyatro Tarihi’nde bilinmeyenleri ve başlangıçtan 1990’lı yıllara kadar Kürt Tiyatrosu’nun gelişimini kaleme alan Amed Şehir Tiyatrosu oyuncularından Yavuz Akkuzu, Amed Şehir Tiyatrosu’nda sanatını sürdürmeye devam ediyor. Amed Şehir Tiyatrosu’nun son 3 festivali belediyenin desteği olmadan düzenlediğini söyleyen Akkuzu, her türlü imkansızlığın üstesinden gelerek, çeşitli yollar deneyerek, mekan yoksa mekan yaratarak yol aldıklarını belirtti.

    Bir cevap oluşturma ile yola çıktıklarını ifade eden Akkuzu, “Kayyum ataması ardından tiyatro resmi olarak olmasa da içeriği boşaltılarak kapatıldı. Kayyumlara ve Türkiye’deki baskılara karşı da biz yok olduk, bittik edebiyatına gerek yok dedik. Sanatçı biz ne yapacağız ne edeceğiz diyemez. Sanat yaratıcı bir alan, alternatifimizi oluşturmak zorundayız. Bu en basitiydi ve biz de iki ay içinde burayı kurduk” ifadelerini kullandı.

    “YAPILABİLİYOR DUYGUSU GÜÇLENDİ”

    İktidarın Kürtlere dönük uyguladığı siyasetin bir sonucu olarak belediyelere kayyum atamasının ilk günlerde sanatsal üretimi direkt etkilediğini belirten Akkuzu, “Burada kurduğumuz alternatif salonumuzu bölgeden, İstanbul ve İzmir gibi kentlerden gelen tiyatro gruplarına açtık. Diyarbakır dışından gelen sanatçılar yol masraflarını kendileri karşıladı. Otelde değil, şehirdeki dostlarının evlerinde konakladı. Yemeklerini kendi ceplerinden ödedi. Bir karanlığın ortasında, dayanışmanın sanata açtığı bu zeminde, istenirse yapılabiliyor duygusunu birlikte güçlendirdiler.” şeklinde konuştu.

    “SEYİRCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ”

    Açılış oyunlarını Amed Şehir Tiyatrosu’nun 82 kişilik salonunda yapacaklarını kaydeden Akkuzu, şunları ifade etti: “Açılışın ardından daha çok seyirciye ulaşmak için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde olacağız. Seyircilerimizi oraya bekliyoruz. Sanatın insanları bir araya getirme, toparlama gücü var. Seyircilerimizin de bu mesaja vicdani yaklaşarak sahipleneceğini düşünüyorum.” (Diyarbakır/MA)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Norveç’te bir kişi ilkokulda yaşadığı mobbing için dava açtı, kazandı
    SONRAKİ HABER

    Adana'da 1 Mayıs çalışmaları engelleniyor
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Gazetecilere yine cezaevi yolu ve Türkiye manzarası

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Kılıçdaroğlu’ya linç girişimi

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Aydınlanmanın kadın yüzü: Ebeler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Suriyeli mülteci işçi: İşçinin milleti yokmuş, öğrendim
    Suriyeli mülteci işçi: İşçinin milleti yokmuş, öğrendim

    "Türkiye’de yaklaşık 6 yıldır yaşıyorum. Burada hem emeği öğrendim, hem de sömürüyü..." diyen Suriyeli işçi birlik olma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Gebzeli işçilerden çağrı: Gebze'de 1 Mayıs'ı kutlayalım
    Gebzeli işçilerden çağrı: Gebze'de 1 Mayıs'ı kutlayalım

    İşçi kenti Gebze’de sendikaların 1 Mayıs’la ilgili planı olmamasına işçiler tepki gösteriyor. Emek Partisi Gebze'de 1 Mayıs'ı kutlama çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Rabia Naz'ın ailesi adli tıbbın "çatıdan düşme" raporuna itiraz etti
    Rabia Naz'ın ailesi adli tıbbın "çatıdan düşme" raporuna itiraz etti

    İstanbul Adli Tıp Kurumu, Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin "çatıdan düşmeyle mümkün" raporuna Vatan ailesi avukatı Emel Bodur Kılıç itiraz etti.

    ‘Türkiye, Afrin’in etrafında duvar inşa ediliyor’
    ‘Türkiye, Afrin’in etrafında duvar inşa ediliyor’

    Türkiye’nin Afrin'de SDG ve Suriye yönetiminin kontrolündeki bölgelerin sınırına duvar ördüğü ortaya çıktı.

    Cerrahpaşa’daki iş kazası protesto edildi
    Cerrahpaşa’daki iş kazası protesto edildi

    Cerrahpaşa’da Anestezi Asistan Hekimi Dr. Gamze Pirinç Şaşıoğlu’nun iş kazası sonucu yaralanmasına sağlık örgütleri tepki gösterdi.

    Veriler "ekonomide toparlanma yok" diyor
    Veriler "ekonomide toparlanma yok" diyor

    Güven endeksi tüketimin artmayacağını gösteriyor, inşaatta kriz sürüyor… Bu şartlarda işsizlik fırtınasının dindirilebilmesi imkansız.

    Af Örgütü: Suudi Arabistan’da 37 kişinin ölüm cezası infaz edildi
    Af Örgütü: Suudi Arabistan’da 37 kişinin ölüm cezası infaz edildi

    Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan’da 37 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de emekçiler iş güvencesi talebiyle 1 Mayıs'ta alanda olacak
    İzmir'de emekçiler iş güvencesi talebiyle 1 Mayıs'ta alanda olacak

    İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs'ın ana gündemi kıdem tazminatı olacak.

    Türkiye Gazeteciler Sendikasından üyelerine kitap kampanyası
    Türkiye Gazeteciler Sendikasından üyelerine kitap kampanyası
    Artvin, Kars, Ardahan: Milli coğrafya ayırdı, seçimler birleştirdi
    Artvin, Kars, Ardahan: Milli coğrafya ayırdı, seçimler birleştirdi
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    Duvarlara hayat veren kadın: Nuran Erden
    Duvarlara hayat veren kadın: Nuran Erden
    Hep Sonradan Müzikali: Güzel şarkılar, zayıf dramaturji
    Hep Sonradan Müzikali: Güzel şarkılar, zayıf dramaturji
    KİP: “Çernobil, Fukuşima… Dün, Bugün olmasın. Nükleere Hayır!”
    KİP: “Çernobil, Fukuşima… Dün, Bugün olmasın. Nükleere Hayır!”
    İstanbul Havalimanında sorunlar bitmek bilmiyor
    İstanbul Havalimanında sorunlar bitmek bilmiyor

    Yeni havalimanında ikram tesisi bulunmaması nedeniyle THY’nin ikram malzemelerini 43 kilometre uzaktan TIR’lar ile taşıdığı iddia edildi.

    YSK’den Şırnak kararı: Binlerce taşımalı seçmen müessir hal değilmiş!
    YSK’den Şırnak kararı: Binlerce taşımalı seçmen müessir hal değilmiş!

    HDP'nin Şırnak seçimleri ile ilgili YSK'ye yaptığı olağanüstü itiraz reddedildi.

    Demir bu manşetlerle mi soğuyacak?
    Demir bu manşetlerle mi soğuyacak?

    Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün, "İzlediğim haberler nedeniyle saldırıda bulundum" dedi.

    İdlib’de patlama: 11 kişi yaşamını yitirdi
    İdlib’de patlama: 11 kişi yaşamını yitirdi

    Suriye’nin İdlib vilayetinde patlama meydana geldi. Patlamada en az 11 sivil yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

    Sudan’da darbe karşıtı eylemler sürüyor
    Sudan’da darbe karşıtı eylemler sürüyor

    Sudan’da Beşir’e karşı başlayan eylemler, Beşir’in devrilmesinin ardından askeri yönetime karşı sürüyor. Halk sivil yönetim istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    YSK'den ara karar: Maltepe'de seçim kurullarından bilgi istendi
    YSK'den ara karar: Maltepe'de seçim kurullarından bilgi istendi

    YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi.

    Uyuşturucuyla mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonları reddedildi
    Uyuşturucuyla mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonları reddedildi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde CHP'nin kurulmasını istediği uyuşturucuyla mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonlarını AKP reddetti.

    Taksim'de çocuk istismarını protesto eden kadın gözaltına alındı
    Taksim'de çocuk istismarını protesto eden kadın gözaltına alındı

    Küçükçekmece'de bir çocuğun istismara maruz kalmasını Taksim Meydanı’nda protesto etmek isteyen bir kadın gözaltına alındı.

    AKP, Kurtalan Belediyesinde 180 milyon borç bıraktı
    AKP, Kurtalan Belediyesinde 180 milyon borç bıraktı

    HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş: Borçlu belediyelerin AKP’li belediyeler olması tesadüf müdür?  

    Açlık grevleri kritik aşamada
    Açlık grevleri kritik aşamada

    Tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevine başlayan tutukluların sağlık durumlarının ağırlaştığı belirtildi.

    CHP’den Sarıgün tepkisi: Yumruk attıranlar serbest bıraktı
    CHP’den Sarıgün tepkisi: Yumruk attıranlar serbest bıraktı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Kılıçdaroğlu’ya yumruk atan Osman Sarıgün’ün serbest bırakılmasını Evrensel'e değerlendirdi.

    Selahattin Demirtaş: Korkuyla yönetilemeyeceğini gördüler
    Selahattin Demirtaş: Korkuyla yönetilemeyeceğini gördüler

    Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın duruşması Ankara Sincan Cezaevi Kampüsünde görülmeye başlandı.

    AOÇ'de bin dönümlük alan, metrekaresi 10 kuruştan ihaleye çıkarıldı
    AOÇ'de bin dönümlük alan, metrekaresi 10 kuruştan ihaleye çıkarıldı

    Mimarlar Odası, Atatürk Orman Çiftliği'ne ait yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın, metrekaresi yıllık 10 kuruştan ihaleye çıkarıldığını bildirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu’ya saldıran Osman Sarıgün’ü “Kahraman” yaptılar
    Kılıçdaroğlu’ya saldıran Osman Sarıgün’ü “Kahraman” yaptılar

    AKP Ankara İl Başkanı, Kılıçdaroğlu'ya saldıran Osman Sarıgün için "Yiğit" derken Sarıgün'ün elinin öpüldüğü fotoğraflar sosyal medyada yayıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Koç Holding uzlaşmaya yaklaşmıyor, TÜPRAŞ işçileri direniyor
    Koç Holding uzlaşmaya yaklaşmıyor, TÜPRAŞ işçileri direniyor

    TÜPRAŞ işçileri ile Koç Holding arasında yürütülen toplusözleşme süreci tıkandı. İşçiler, ses getiren eylemler yapmaya hazırlanıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 359 ölü
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 359 ölü

    Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükseldi. Bombalı saldırıları IŞİD üstlendi.