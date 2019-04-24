Norveç’te bir kişi ilkokulda yaşadığı mobbing için dava açtı, kazandı

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’te bugün 20’li yaşlarında olan bir kadın, ilk öğretim yıllarında diğer öğrenciler tarafından uğradığı mobbing için okulların bağlı olduğu belediyeye açtığı davayı kazandı.

Hedmark Bölge Mahkemesi, kadının temel eğitim olan ilk ve ortaokula gittiği sıralarda, birkaç yıl boyunca sürekli bir şekilde mobbinge maruz kaldığını kabul ederek, okulların bulunduğu Ringsaker Belediyesini yaklaşık 1.2 milyon kron ödemeye mahkum etti. Belediye kadının mahkeme masrafları için de ödeme yapacak.

MOBBİNG ‘ÇOCUKLAR ARASI KAVGA’ OLARAK GÖRÜLDÜ

Mahkeme, davacının okulda mobbinge uğradığı konusunda net belirtiler olmasına rağmen, durumu “kız çocukları arası çatışma” olarak görmeye devam ettikleri ve karşı önlemler almadıkları için iki okul yönetimini suçlu buldu.

Davacının avukatı olan Arvid Kjærvik, Hamar Arbeiderblad gazetesinde “Müvekkilim ve ailesi kazandığı için çok rahatladı. Bu uzun zamandır devam eden bir mücadeleydi” dedi.

Davacı, mobbing nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu ile yüzde 30 kalıcı tıbbi sakatlık oluştuğu gerekçesiyle tazminat talebinde bulunmuştu.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 6.1’İ MOBBİNG GÖRÜYOR

Norveç’te öğrenciler arasında yapılan mobbing araştırmasına göre 2018 yılında, öğrencilerin yüzde 6.1’i ayda iki ya da daha fazla kez mobbinge uğradıklarını belirtti.

Norveç Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen öğrenci araştırmasına ilkokul beşinci sınıf ile lise arasındaki öğrenciler katılıyor. 2018 yılındaki ankete yaklaşık 447 bin 500 öğrenci katıldı.