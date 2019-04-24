Cengiz, Kolin ve Kalyon Arnavutluk’taki havalimanı projesinden çekildi

İstanbul Havalimanını işleten konsorsiyumda yer alan Cengiz, Kolin ve Kalyon şirketleri, Arnavutluk’taki Vlora Havalimanı projesinden çekildi.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre, “Arnavutluk’un dünyaya açılan ikinci kapısı” olarak nitelendirilen Vlora kentindeki havalimanı için geçen yıl masaya oturan Cengiz, Kolin ve Kalyon şirketleri, Tiran yönetimi ile anlaşamadı ve ihale sürecinden çekildi.

İHALE SÜRECİ YENİDEN BAŞLATILACAK

Arnavutluk medyası, Altyapı ve Enerji Bakanlığının yakın bir dönemde tekrar ihale sürecini başlatacağını yazdı.

Geçen yıl şubat ayında Türk şirketlerinin oluşturduğu müzakere grubunun görüşmeleri Arnavutluk parlamentosunda onaylanmıştı.

3’lü konsorsiyum, Vlora Havalimanını 20 yıl süreyle yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirecekti. Arnavutluk hükümeti ise yılda 5 milyon olan turist sayısını bu projeyle 5 yılda 10 milyona çıkarmayı hedefliyordu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kurulacak havaalanının 100 milyon avroya mal olacağını ve 2020’de devreye gireceğini açıklamıştı. Ülkenin havalimanı olan başkent Tiran’daki Uluslararası Rahibe Teresa Havaalanı, Ekim 2016’dan beri Çin konsorsiyumu tarafından işletiliyor. (HABER MERKEZİ)