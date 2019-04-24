Cerrahpaşa’daki iş kazası protesto edildi

SES Aksaray Şubesi ve İstanbul Tabip Odası üyeleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaşanan iş kazasında Anestezi Asistan Hekimi Dr. Gamze Pirinç Şaşıoğlu’nun yaralanmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde yapılan basın açıklamasında İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip SES Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol yaptıkları konuşmalarda sağlık çalışanlarının riskli ortamlarda çalıştırıldığını ve buna karşı önlemlerde yetersiz kalındığını belirterek kazanın nasıl meydana geldiğinin araştırılması ve kazalara karşı önlemler alınmasını talep etti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temsilcisi Dr. Ahmet Gürbüz’ün okuduğu ortak açıklamada Tıp Fakültesi hastanesinin 3 tesla mr görüntüleme ünitesinde meydana gelen kazada Dr. Gamze Pirinç Şaşıoğlu’nun ünite içerisinde solunum sıkıntısı yaşayan hastaya müdahale ederken dışarıdan getirilen ve MR ile uyumlu olmayan aspirasyon cihazının MR tarafından çekilmesi sonucu dakikalarca MR ile aspirasyon cihazının arasında sıkıştığını ve bunun sonucunda ayağında parçalı kırık meydana geldiği belirtilen açıklamada; “Buna karşılık olay yerine gelen hizmet alım firma sorumlusunun cihazın uğradığı maddi hasardan bahsederek olayın mağdurunu adeta suçlu gibi göstermeye çalışarak akla ve vicrana sığmayan bir tutum sergilemiştir” denildi.

Yaşanan kazanın sağlık çalışanlarının ne kadar riskli ortamlarda çalışmak zorunda bırakıldığını ve kazalara karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirten Gürbüz; “Çalışanlar olarak öncelikle böylesi bir kazanın nasıl meydana geldiğinin açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. Uygun olmayan cihaz kullanımından, ünite içerisinde uyarıcı güvenlik sınırı önlemlerinin olmamasına ve çalışanların eğitimi ile ilgili gerekenlerin yapılıp yapılmamış olmasına kadar pek çok soru mevcuttur” dedi.

Kazanın gerçekleştiği yerin hizmet alımla çalışan bir birim olmasnın da ayrıca göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Gürbüz şu ifadeleri kullandı; “Sağlık alanındaki özelleştirmelerin geldiği son nokta kamu kurumları içerisinde yerleştirilen bu firmaların pek çok örnekte sağlık hizmetinin niteliğinden ziyade kârlılığı ön palana aldıkları bilinen gerçektir. Yaşadığımız bu üzücü kazanın bu açıdan da ayrıntılı olarak soruşturulması gerekmektedir.”

Kaza ile ilgili hukuk sürecin takipçisi olduklarının altını çizen Gürbüz; “Başka kazalar yaşanmadan hastanemizde gerekli işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesini talep ediyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)