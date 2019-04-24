Birleşik Metal-İş, Çiğli OSB işçilerine 1 Mayıs çağrısı yaptı

Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir şubesi, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 1 Mayıs çağrısı yaptı.

Çiğli OSB’de yer alan Totomak Yedek Parça Fabrikası önünde Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şubesi üye ve işçileri basın açıklaması düzenleyerek 1 Mayıs çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

Birleşik Metal-İş Şube Başkanı Ali Çeltek’in işçilere seslendiği açıklamada 1 Mayıs’a hazırlanan metal işçisi üyeler yoğun katılım gösterdi. Açıklamada ise kıdem tazminatının gaspına yönelik girişimleri ve zorunlu BES konularında tüm çalışanları bilgilendirilerek, “Haklarımıza sahip çıkacağımızı ve bu konulardaki kararlılığımızı bir kez daha haykırıyoruz” denildi. (İzmir/EVRENSEL)