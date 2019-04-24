İşçiler 1 Mayıs’ta “Kazanılmış haklarıma dokunma” diyecek

TÜPRAŞ işçileri ile Koç Holding arasında yürütülen toplusözleşme sürecinin tıkanmasıyla işçiler eylemlerini sürdürüyor. Koç Holding, son görüşmede de işçilerin hazırladığı taslağı konuşmaya yanaşmadı ve süreç arabulucu aşamasında.

TÜPRAŞ işçileri ve Aliağa Petrol -İş Şube Başkanı Ahmet Oktay, hem sözleşme taleplerinin kabul edilmesi talebiyle hem de kıdem tazminatının gasbına karşı “Kazanılmış haklarımıza dokunma” diyerek işçileri alanlara çağıyor. (İzmir/EVRENSEL)