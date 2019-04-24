İşçiler 1 Mayıs’ta “Kazanılmış haklarıma dokunma” diyecek
TİS sürecinin tıkandığı TÜPRAŞ’ta işçiler taleplerini 1 Mayıs alanında yansıtmaya hazırlanıyor. Aliağa’da konuştuğumuz işçiler taleplerini anlattı.
24 Nisan 2019 18:28
TÜPRAŞ işçileri ile Koç Holding arasında yürütülen toplusözleşme sürecinin tıkanmasıyla işçiler eylemlerini sürdürüyor. Koç Holding, son görüşmede de işçilerin hazırladığı taslağı konuşmaya yanaşmadı ve süreç arabulucu aşamasında.
TÜPRAŞ işçileri ve Aliağa Petrol -İş Şube Başkanı Ahmet Oktay, hem sözleşme taleplerinin kabul edilmesi talebiyle hem de kıdem tazminatının gasbına karşı “Kazanılmış haklarımıza dokunma” diyerek işçileri alanlara çağıyor. (İzmir/EVRENSEL)
Koç Holding uzlaşmaya yaklaşmıyor, TÜPRAŞ işçileri direniyor