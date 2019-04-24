Türkiye Gazeteciler Sendikasından üyelerine kitap kampanyası
Türkiye Gazeteciler Sendikası, üyeleri için indirimli kitap kampanyası başlattı. Belirlenen yayınevleri ve kitapçılardan indirimli kitap alınabilecek.
Görsel, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın resmi internet sitesinden alınmıştır
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), üye ve çalışanları için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında listede yer alan yayınevleri ve kitapçıların adreslerine giden TGS üyeleri, sendika üye kartlarını göstererek belirlenen oranlarda indirimler kazanacak.
TGS’nin bu kampanyası Nisan 2020’ye kadar sürecek.
Yayınevi
İndirim Oranı
Adres
Abaküs Kitap
%40
Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. Büyük Milas Han No:24/178 Cağaloğlu-Fatih/ İstanbul
Ayrıntı Yayınları
%40
Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No.:3 34112 Cağaloğlu/İstanbul
Bavul Dergi
Bir yıllık aboneliğe %30
Gülbahar Mah. Altan Erbulak Sok. 9/A 34394 Şişli/İstanbul
Cumhuriyet Kitapları
%50
Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sok. No: 2 34381 Şişli/İstanbul
Ginko Bilim
%40
Osmanağa Mah. Ali Suavi Sok. 10/3 34714 Kadıköy/İstanbul
Ginko Çocuk
%40
Osmanağa Mah. Ali Suavi Sok. 10/3 34714 Kadıköy/İstanbul
Kalkedon Yayınları
%40
Balipaşa Cad. No 155/A Fatih/İstanbul
Kor Kitap
%40
Osmanağa Mah. Ali Suavi Sok. 10/3 34714 Kadıköy/İstanbul
Metis Yayıncılık
%35
İpek Sokak No.5 34433 Beyoğlu/İstanbul
Manos Kitap
%50 (Ayrıca Yeni e dergisine bir yıllık abonelik halinde aşağıdaki iki kitap setinden biri hediye edilecektir:
Güncel Politika Seti:
Cevdet Kudret Edebiyat Seti:
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sok. 6/4 Kadıköy/İstanbul
Scala Kitapçı
Scala etiketli kitaplarda %50, farklı etiketli kitaplarda %20
İstiklal Cad. Han Geçidi Sok. No:116/ 3B Hazzo Pulo Pasajı Beyoğlu/İstanbul
Tekin Yayınevi
%40
Hobyar Mah.Ankara Caddesi No:15, 34110 İstanbul
Um:ag Yayınları
%40
Paris Caddesi No: 14 Kavaklıdere/Ankara
Yazılama Yayınevi
%40
Osmanağa Mah. Serasker Caddesi Osmancık Sok. Betül Han D: 9/13 34714 Kadıköy/İstanbul
Yordam Kitap
%40
Çatalçeşme Sok. Gendaş Han No:19 Kat:3 34110 Cağaloğlu/İstanbul
(HABER MERKEZİ)