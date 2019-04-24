Türkiye Gazeteciler Sendikasından üyelerine kitap kampanyası

Manos Kitap

%50 (Ayrıca Yeni e dergisine bir yıllık abonelik halinde aşağıdaki iki kitap setinden biri hediye edilecektir: Güncel Politika Seti:

* Marka Takva Tuğra – AKP Döneminde Kültür ve Politika

* Sıcak Haziran – Sonraki Direnişe Mektup

* Medya ve İktidar

* Türkiye’de Esnek Çalışma

* Suyun Metalaşması Cevdet Kudret Edebiyat Seti:

* Sınıf Arkadaşları

* Karıncayı Tanırsınız

* Havada Bulut Yok

* Edebiyatımızın Ağır İşçisi Cevdet Kudret

* Dilleri Var)