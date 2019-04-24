YSK’den Şırnak kararı: Binlerce taşımalı seçmen müessir hal değilmiş!

HDP’nin, binlerce taşımalı asker, polis ve korucunun oylarıyla seçim sonucunun belirlendiği merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinin de aralarında bulunduğu 10 yer için YSK’ye yaptığı olağanüstü itiraz, “Müessir hal değil” gerekçesiyle reddedildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak İl Örgütü, 31 Mart yerel seçimlerinde binlerce asker, polis ve korucunun usulsüz bir şekilde kaydırıldığı kente bağlı bazı yerlerde seçimin iptali ve yenilenmesi için bir süre önce Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) olağanüstü itirazda bulunmuştu.

Şırnak merkez ve bağlı Kasrik beldesi, Güçlükonak ve bağlı Fındık beldesi, Uludere merkez ve bağlı Şenoba ile Hilal beldeleri, İdil’e bağlı Sırtköy beldesi, Beytüşşebap merkez ve Silopi’ye bağlı Görümlü beldesinde seçimlerin yenilenmesi talebiyle YSK’ye yapılan olağanüstü itiraz reddedildi.

YSK, ret gerekçesinde, dilekçede yer alan hususların seçim sonucuna müessir (etkili) haller olarak değerlendirilemeyeceği iddiasında bulundu. YSK, kesinleşmiş seçmen kütüğündeki usulsüzlük iddialarının olağanüstü itirazla seçimin iptal nedeni olamayacağından, talebin reddedilmesine karar verildiğini belirtti.

İtirazda bulunan isim HDP Şırnak İl Eş Başkanı Zeki İrmez, taşıma seçmenlerle seçimin kaderinin değiştiğini vurgulayarak, gerekli hukuki işlemleri sürdüreceklerini aktardı. (Şırnak/MA)