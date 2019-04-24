Prim başvurusu için son gün 30 Nisan

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hububat, baklagiller ve dane mısırda 2018 yılı prim başvuru süresinin 30 Nisan’da sona ereceğini bildirerek, “Çiftçilerimizin, bu tarihi kaçırmamaları, bir an önce başvurularını yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde desteklemeden yararlanamazlar” dedi.

2018 yılı tarımsal destekleri kapsamında, kilogram başına buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalede 5 kuruş, kuru fasulye, nohut ve mercimekte 50 kuruş, dane mısırda 3 kuruş prim desteği verilecek.

Söz konusu ürünleri yetiştiren ve 2018 yılına dair çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) kayıtlarını hasat dönemi öncesinde yaptıranlar destekten faydalanabilecek. 2018 yılında üretilerek satışı yapılan fark ödemesi desteğine esas ürünlere, bakanlığın uydu tabanlı parsel tanımlama modeline göre destekleme ödenecek.

SU YETERSİZSE DESTEK FAZLA

Yer altı sularının yetersiz seviyede ve suyun kısıtlı olduğu bakanlıkça tespit edilen havzalarda 2018 yılında ekimi yapılmış mercimek ve nohutta destek yüzde 50 fazla olarak uygulanacak. Damlama sulamayla sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmıyor. (EKONOMİ SERVİSİ)