BM raporu: ABD ve Afganistan ordusu Taliban’dan fazla sivil öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), Amerika Birleşik Devletleri ile Afganistan ordusunun ilk kez Taliban örgütünden daha fazla sivilin ölümüne sebep olduğunu açıkladı.

BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) raporuna göre, 2019 yılının ilk çeyreğinde Taliban ve bölgedeki grupların ölümüne yol açtığı sivil sayısının 227, ABD ile Afgan güçlerinin ise 305 olduğu ifade edildi.

Euronews’un haberine göre, raporda, ABD’nin tek başına yürüttüğü hava saldırılarında 140 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

ABD’NİN SEBEP OLDUĞU ÖLÜMLERDE YÜZDE 39 ARTIŞ

Taliban’ın sebep olduğu ölümlerde yüzde 36’lık bir düşüş olurken, aynı dönemde ABD ve Afgan hükümetinin sebep olduğu sivil ölümlerinin sayısında yüzde 39’luk artış kaydedildi.

Ayrıca raporda, geçen yılın aynı dönemine göre toplam sivil kurban sayısında yaklaşık yüzde 25’lik bir düşüş olduğu belirtildi. BM, ABD diplomatları ile Taliban temsilcileri arasında başlatılan barış müzakerelerinin intihar saldırılarının düşüşüyle bağlantılı olabileceğini savundu.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde en az 750 kişinin ölümüne sebep olan 19 saldırı tespit edilirken, bu yıl 178 sivilin ölümüyle sonuçlanan 4 intihar saldırısının yaşandığı ifade edildi.

10 YILDA 32 BİN SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

BM’nin raporunda, Afgan ordusunun sivilleri daha fazla gözetmesinin ve nüfus yoğunluğu yüksek yerlerde kontrolsüz ağır silah kullanmamaya dikkat etmesinin ölü ve yaralı sayısının azalmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor.

BM’nin sivil kayıplarla ilgili Afganistan raporu, 17 yıldır çözüm bulunamayan krizin boyutlarını gözler önüne seriyor. Raporda öldürülen, yaralanan, evini barkını, gelirini kaybeden, okul ve sağlık merkezlerinin tahrip edildiği Afganların anlattıklarına da yer veriliyor.

Birleşmiş Milletlerin 10 yıl önce tutmaya başladığı kayıtlara göre Afganistan’daki çatışmalarda bu süre içerisinde en az 32 bin sivil hayatını kaybetti, yaklaşık 60 bin kişi de yaralandı. (DIŞ HABERLER)