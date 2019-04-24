İdlib’de patlama: 11 kişi yaşamını yitirdi

Suriye’de cihatçı grupların kontrolündeki İdlib vilayetinde patlama meydana geldi. İdlib’in güneybatısında bulunan Cisir Şiğur’da meydana gelen patlama sonucu en az 11 sivil yaşamını yitirdi, 27 kişi de yaralandı.

Patlamanın nasıl gerçekleştiğine dair henüz net bilgi elde edilemezken, bazı kaynaklar patlamanın Rusya tarafından atılan füze sonucu, bazı kaynaklar da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen bir saldırı sonucu gerçekleştiğini belirtti.

ANHA’nın İdlib’deki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Macid Hec Elî, Usama Abdulal, Ebîr Tirk, Eymen Hebûb, Nesîr Tirkistan, Ebû Yasir Kenco, Mustefa Qercûm, Mûtasim Qedaf ve Mihmed Kenda Ereb adlı siviller ile kimliği tespit edilemeyen iki kişi patlama sonucu yaşamını yitirdi.

İDLİB ANLAŞMASI HAYATA GEÇMEDİ

İdlib vilayetinin çoğunluğu el Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam örgütü tarafından kontrol ediliyor. Türkiye ile Rusya yönetimleri arasında varılan anlaşmada Türkiye, Tahrir el Şam militanlarını bölgeden çıkarma sözü vermişti.

Geçen yıl eylül ayında varılan anlaşmaya göre, Suriye ordusunun bölgeye askeri operasyon düzenlememesi karşılığında cihatçıların ağır silahları ile çatışmasızlık bölgesinden çıkması öngörülüyordu. Türkiye yönetimi cihatçılara garantör olmuştu ancak anlaşmanın gerekleri bugüne kadar yerine getirilmedi. (DIŞ HABERLER)