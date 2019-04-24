Sudan’da darbe karşıtı eylemler sürüyor

Sudan’da başkent Hartum’daki rejim karşıtı gösteriler 18 günü geride bıraktı. On binlerce kişi, Sudan Meslek Odaları Birliği çağrısıyla salı akşamı yine ordu karargahı önünde toplandı.

Aylar süren protestolar sonucu devrilen Ömer El Beşir rejimi ve yönetime el koyan askeri konsey aleyhinde sloganlar atan Sudanlılar, yönetim sivillere bırakılmadan alandan ayrılmayacaklarını belirtti.

Bu arada, ekmek fiyatlarındaki artış gerekçesiyle 19 Aralık’ta ülkenin kuzeyinde gösterilerin fitilinin ateşlendiği Atbera kentinden yüzlerce gösterici trenle ordu karargahı yakınlarına geldi ve protestocu gruplara destek verdi.

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MÜZAKERELER DURDURULMUŞTU

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede siyasi uzlaşma sağlanması için tüm taraflarla iletişime devam ettiklerini açıklarken, halk muhalefetinin çatı örgütü Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu Güçleri, Devrik Lider Ömer Beşir rejimini destekleyen Ulusal Uzlaşı Güçleri ile müzakere arzusundan dolayı Askeri Konseyi ciddiyetsizlikle itham etmiş, Konseyle her türlü müzakereyi durdurduklarını, yönetim derhal sivil hükümete devredilip tüm talepleri karşılanana dek gösterilere devam edeceklerini bildirmişti.

Sudan’da askeri cunta, iki gün önce de başkent Hartum’taki protestoculardan sokaklardaki barikatları kaldırmalarını istemişti.

Askeri konseyi eski rejimin devamı olarak gördüklerini, artık tanımadıklarını belirten muhalif gruplar, perşembe günü sivil bir yönetimin açıklanacağını duyurmuştu.

Sudan’da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer Beşir dönemi sona ermişti.

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AFRİKA BİRLİĞİNDEN CUNTAYA DESTEK

Öte yandan Afrika Birliği, Sudan’daki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’de istişare zirvesi düzenledi. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, Sudan’daki Askeri Geçiş Konseyine yönetimi geçiş hükümetine teslim etmesi için tanınan 15 günlük sürenin 3 aya çıkarıldığını söyledi.

Zirveye Çad, Cibuti, Ruanda, Kongo, Somali ve Güney Afrika liderleri ve Afrika Birliği Komisyonu başkanının yanı sıra Etiyopya, Güney Sudan, Uganda, Kenya, Nijerya’dan temsilciler katıldı. (DIŞ HABERLER)

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