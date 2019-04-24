24 Nisan 2019 16:58

Taksim'de çocuk istismarını protesto eden kadın gözaltına alındı

Küçükçekmece'de bir çocuğun istismara maruz kalmasını Taksim Meydanı’nda protesto etmek isteyen bir kadın gözaltına alındı.

Taksim'de çocuk istismarını protesto eden kadın gözaltına alındı

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz kalmasını Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yaparak protesto etmek isteyen bir kadın gözaltına alındı.

    Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesi’nde 5 yaşındaki bir çocuğun önceki gün cinsel istismara maruz kalmasını protesto etmek isteyen Yasemin Babat Kayan, Taksim Meydanı’ndaki Atatürk anıtı önünde oturma eylemi başlattı. Çocuklara yönelik cinsel istismarın sona ermesi, yetkililerin gerekli önlemleri alması talebiyle oturma eylemi yapan Kayan, bir anne olarak bu tür durumlara artık dayanamadığını söyledi. Kayan, "Artık tahammül edemiyorum. Çocuk istismarına artık tahammül edemiyorum" dedi.

    "İSTİSMARA KARŞI DURMAK SUÇSA, BUNU GÖZE ALARAK GELDİM"

    MA'nın haberine göre, eylemi sırasında sık sık "İstismara hayır" sloganı atan Kayan’ın çevresi bir süre sonra saran polis ekipleri, Valilik bu yöndeki kararı doğrultusunda burada eylem yapılmasının yasak olduğunu söyledi. Polislere yasadışı bir şey yapmadığını söyleyen Kayan, "Ben artık çocuğum için kaygılanmak istemiyorum. Çocuklar için kaygılanmak istemiyorum. Her gün aynı haberlerle uyanmak istemiyorum. Artık çocuk istismarının son bulmasını istiyorum. Eğer bir anne olarak çocuk istismarına karşı durmak suçsa, ben bunu göze alarak geldim. Sözüm ona dün 23 Nisan Çocuk Bayramı’ydı. Dün bir çocuk bayramını yaşayamadı, tecavüze uğradı. Şu anda hastanede yoğun bakımda." diye konuştu.

    "ÇOCUKLAR İÇİN MÜCADELE EDİN"

    Kayan, şöyle devam etti: "Eğer bunlar dinde varsa, eğer bu Müslümanlıksa ben bu dinden çıkarım. Artık insan gibi yaşamak istiyorum. Çocuklarımızın güvence alınmasını istiyorum. Cumhurbaşkanları, belediye başkanları, bakanlar, savcılar, hakimler yetkili kim varsa, bütün işinizi gücünüzü bırakın çocuklarımız 23 Nisan’da bayramını kutlasın diye uğraşın. Lütfen bunun için birazcık mücadele edin. Artık çocuklarımız çocukluğunu yaşasın."

    Polisler ise, eylemini sonlandırmaması halinde kendisini gözaltına alacaklarını söyledi. Eylemini devam ettireceğini söylemesi üzerine gözaltına alınan Kayan, Beyoğlu Polis Karakoluna götürüldü. (HABER MERKEZİ)

    Fotoğraf: MA

    Küçükçekmece'de çocuk istismarı: 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

    Küçükçekmece'de çocuk istismarı: 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

    Küçükçekmece'de yaşanan çocuk istismarı meclis gündemine taşındı

    Küçükçekmece'de yaşanan çocuk istismarı meclis gündemine taşındı

    Küçükçekmece'de yaşanan çocuk istismarı Bursa'da da protesto edilecek

    Küçükçekmece'de yaşanan çocuk istismarı Bursa'da da protesto edilecek

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Açlık grevleri kritik aşamada
    SONRAKİ HABER

    Af Örgütü: Suudi Arabistan’da 37 kişinin ölüm cezası infaz edildi
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Gazetecilere yine cezaevi yolu ve Türkiye manzarası

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Kılıçdaroğlu’ya linç girişimi

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Aydınlanmanın kadın yüzü: Ebeler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Veriler "ekonomide toparlanma yok" diyor
    Veriler "ekonomide toparlanma yok" diyor

    Güven endeksi tüketimin artmayacağını gösteriyor, inşaatta kriz sürüyor… Bu şartlarda işsizlik fırtınasının dindirilebilmesi imkansız.

    Af Örgütü: Suudi Arabistan’da 37 kişinin ölüm cezası infaz edildi
    Af Örgütü: Suudi Arabistan’da 37 kişinin ölüm cezası infaz edildi

    Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan’da 37 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de emekçiler iş güvencesi talebiyle 1 Mayıs'ta alanda olacak
    İzmir'de emekçiler iş güvencesi talebiyle 1 Mayıs'ta alanda olacak

    İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs'ın ana gündemi kıdem tazminatı olacak.

    İstanbul Havalimanında sorunlar bitmek bilmiyor
    İstanbul Havalimanında sorunlar bitmek bilmiyor

    Yeni havalimanında ikram tesisi bulunmaması nedeniyle THY’nin ikram malzemelerini 43 kilometre uzaktan TIR’lar ile taşıdığı iddia edildi.

    YSK’den Şırnak kararı: Binlerce taşımalı seçmen müessir hal değilmiş!
    YSK’den Şırnak kararı: Binlerce taşımalı seçmen müessir hal değilmiş!

    HDP'nin Şırnak seçimleri ile ilgili YSK'ye yaptığı olağanüstü itiraz reddedildi.

    Demir bu manşetlerle mi soğuyacak?
    Demir bu manşetlerle mi soğuyacak?

    Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün, "İzlediğim haberler nedeniyle saldırıda bulundum" dedi.

    İdlib’de patlama: 11 kişi yaşamını yitirdi
    İdlib’de patlama: 11 kişi yaşamını yitirdi

    Suriye’nin İdlib vilayetinde patlama meydana geldi. Patlamada en az 11 sivil yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

    Sudan’da darbe karşıtı eylemler sürüyor
    Sudan’da darbe karşıtı eylemler sürüyor

    Sudan’da Beşir’e karşı başlayan eylemler, Beşir’in devrilmesinin ardından askeri yönetime karşı sürüyor. Halk sivil yönetim istiyor.

    Türkiye Gazeteciler Sendikasından üyelerine kitap kampanyası
    Türkiye Gazeteciler Sendikasından üyelerine kitap kampanyası
    Artvin, Kars, Ardahan: Milli coğrafya ayırdı, seçimler birleştirdi
    Artvin, Kars, Ardahan: Milli coğrafya ayırdı, seçimler birleştirdi
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    Duvarlara hayat veren kadın: Nuran Erden
    Duvarlara hayat veren kadın: Nuran Erden
    Hep Sonradan Müzikali: Güzel şarkılar, zayıf dramaturji
    Hep Sonradan Müzikali: Güzel şarkılar, zayıf dramaturji
    KİP: “Çernobil, Fukuşima… Dün, Bugün olmasın. Nükleere Hayır!”
    KİP: “Çernobil, Fukuşima… Dün, Bugün olmasın. Nükleere Hayır!”
    GÜNCELLENDİ
    YSK'den ara karar: Maltepe'de seçim kurullarından bilgi istendi
    YSK'den ara karar: Maltepe'de seçim kurullarından bilgi istendi

    YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Küçükçekmece'de çocuk istismarı: 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
    Küçükçekmece'de çocuk istismarı: 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

    İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuk istismara maruz bırakıldı. Halk istismara isyan ederken savcılık soruşturmaya gizlilik getirdi.

    Uyuşturucuyla mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonları reddedildi
    Uyuşturucuyla mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonları reddedildi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde CHP'nin kurulmasını istediği uyuşturucuyla mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonlarını AKP reddetti.

    Taksim'de çocuk istismarını protesto eden kadın gözaltına alındı
    Taksim'de çocuk istismarını protesto eden kadın gözaltına alındı

    Küçükçekmece'de bir çocuğun istismara maruz kalmasını Taksim Meydanı’nda protesto etmek isteyen bir kadın gözaltına alındı.

    AKP, Kurtalan Belediyesinde 180 milyon borç bıraktı
    AKP, Kurtalan Belediyesinde 180 milyon borç bıraktı

    HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş: Borçlu belediyelerin AKP’li belediyeler olması tesadüf müdür?  

    Açlık grevleri kritik aşamada
    Açlık grevleri kritik aşamada

    Tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevine başlayan tutukluların sağlık durumlarının ağırlaştığı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    Metrobüste kadına cinsel saldırıda bulunan Fatih Özdemir tutuklandı
    Metrobüste kadına cinsel saldırıda bulunan Fatih Özdemir tutuklandı

    İstanbul'da Avcılar yönünde giden metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunan Fatih Özdemir tutuklandı.

    1 Mayıs'a doğru | İşçiler ne talep ediyor, nasıl hazırlanıyor?
    1 Mayıs'a doğru | İşçiler ne talep ediyor, nasıl hazırlanıyor?

    Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş ile yaklaşan 1 Mayıs'ı konuştuk.

    CHP’den Sarıgün tepkisi: Yumruk attıranlar serbest bıraktı
    CHP’den Sarıgün tepkisi: Yumruk attıranlar serbest bıraktı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Kılıçdaroğlu’ya yumruk atan Osman Sarıgün’ün serbest bırakılmasını Evrensel'e değerlendirdi.

    Selahattin Demirtaş: Korkuyla yönetilemeyeceğini gördüler
    Selahattin Demirtaş: Korkuyla yönetilemeyeceğini gördüler

    Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın duruşması Ankara Sincan Cezaevi Kampüsünde görülmeye başlandı.

    Selma Gürkan'a Afrin konuşması nedeniyle ceza verildi
    Selma Gürkan'a Afrin konuşması nedeniyle ceza verildi

    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'a Afrin operasyonuna ilişkin konuşması nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla ceza verildi.

    AOÇ'de bin dönümlük alan, metrekaresi 10 kuruştan ihaleye çıkarıldı
    AOÇ'de bin dönümlük alan, metrekaresi 10 kuruştan ihaleye çıkarıldı

    Mimarlar Odası, Atatürk Orman Çiftliği'ne ait yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın, metrekaresi yıllık 10 kuruştan ihaleye çıkarıldığını bildirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Sultanahmet'te Ermeni Soykırımı anmasına izin verilmedi
    Sultanahmet'te Ermeni Soykırımı anmasına izin verilmedi

    İHD’nin İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda yapmak istediği Ermeni Soykırımı anması polislerce engellendi.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu’ya saldıran Osman Sarıgün’ü “Kahraman” yaptılar
    Kılıçdaroğlu’ya saldıran Osman Sarıgün’ü “Kahraman” yaptılar

    AKP Ankara İl Başkanı, Kılıçdaroğlu'ya saldıran Osman Sarıgün için "Yiğit" derken Sarıgün'ün elinin öpüldüğü fotoğraflar sosyal medyada yayıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Koç Holding uzlaşmaya yaklaşmıyor, TÜPRAŞ işçileri direniyor
    Koç Holding uzlaşmaya yaklaşmıyor, TÜPRAŞ işçileri direniyor

    TÜPRAŞ işçileri ile Koç Holding arasında yürütülen toplusözleşme süreci tıkandı. İşçiler, ses getiren eylemler yapmaya hazırlanıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 359 ölü
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 359 ölü

    Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükseldi. Bombalı saldırıları IŞİD üstlendi.