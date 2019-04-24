Taksim'de çocuk istismarını protesto eden kadın gözaltına alındı

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz kalmasını Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yaparak protesto etmek isteyen bir kadın gözaltına alındı.

Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesi’nde 5 yaşındaki bir çocuğun önceki gün cinsel istismara maruz kalmasını protesto etmek isteyen Yasemin Babat Kayan, Taksim Meydanı’ndaki Atatürk anıtı önünde oturma eylemi başlattı. Çocuklara yönelik cinsel istismarın sona ermesi, yetkililerin gerekli önlemleri alması talebiyle oturma eylemi yapan Kayan, bir anne olarak bu tür durumlara artık dayanamadığını söyledi. Kayan, "Artık tahammül edemiyorum. Çocuk istismarına artık tahammül edemiyorum" dedi.

"İSTİSMARA KARŞI DURMAK SUÇSA, BUNU GÖZE ALARAK GELDİM"

MA'nın haberine göre, eylemi sırasında sık sık "İstismara hayır" sloganı atan Kayan’ın çevresi bir süre sonra saran polis ekipleri, Valilik bu yöndeki kararı doğrultusunda burada eylem yapılmasının yasak olduğunu söyledi. Polislere yasadışı bir şey yapmadığını söyleyen Kayan, "Ben artık çocuğum için kaygılanmak istemiyorum. Çocuklar için kaygılanmak istemiyorum. Her gün aynı haberlerle uyanmak istemiyorum. Artık çocuk istismarının son bulmasını istiyorum. Eğer bir anne olarak çocuk istismarına karşı durmak suçsa, ben bunu göze alarak geldim. Sözüm ona dün 23 Nisan Çocuk Bayramı’ydı. Dün bir çocuk bayramını yaşayamadı, tecavüze uğradı. Şu anda hastanede yoğun bakımda." diye konuştu.

"ÇOCUKLAR İÇİN MÜCADELE EDİN"

Kayan, şöyle devam etti: "Eğer bunlar dinde varsa, eğer bu Müslümanlıksa ben bu dinden çıkarım. Artık insan gibi yaşamak istiyorum. Çocuklarımızın güvence alınmasını istiyorum. Cumhurbaşkanları, belediye başkanları, bakanlar, savcılar, hakimler yetkili kim varsa, bütün işinizi gücünüzü bırakın çocuklarımız 23 Nisan’da bayramını kutlasın diye uğraşın. Lütfen bunun için birazcık mücadele edin. Artık çocuklarımız çocukluğunu yaşasın."

Polisler ise, eylemini sonlandırmaması halinde kendisini gözaltına alacaklarını söyledi. Eylemini devam ettireceğini söylemesi üzerine gözaltına alınan Kayan, Beyoğlu Polis Karakoluna götürüldü. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: MA

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