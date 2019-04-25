25 Nisan 2019 04:33

Aloha işçileri: Patronun çağırdığı sendikaya üye olmayacağız

Çorlu'da bulunan Aloha Tekstil'de DİSK/Tekstil’e üye olan işçiler istifa etmeye ve Öz İplik-İş’e üye yapılmaya zorlanıyor.

Aloha işçileri: Patronun çağırdığı sendikaya üye olmayacağız

Fotoğraf: DHA

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    Tuncay SAĞIROĞLU
    Çorlu

    Aloha Tekstil’de patron ve fabrika yönetimi işçilerin sendika seçme özgürlüğüne müdahale ediyor. İşçiler, senenin başında DİSK/Tekstil’e üye olmaya başlayınca bunu duyan fabrika yönetimi önce sendikadan istifa etmeleri için baskı uygulamaya başladı. Bunda başarılı olamayan yönetim daha sonra işçileri fabrikaya çağırdığı Öz İplik-İş sendikasına üye olmaya zorladı.

    İŞÇİ DİSK’İ, PATRON ÖZ İPLİK-İŞ’İ İSTİYOR

    Üretimde çalışan işçiler DİSK/Tekstil’e üye olurken, yönetim ise daha çok beyaz yakalıları Öz İplik-İş’e üye yapıyor. İşçiler, fabrika yönetimi işçilerin DİSK/Tekstil’e üye olmalarını engellemek için “DİSK gelirse maaşlar geç verilir, ikramiyeler verilmez, bazı bölümler kapatılır” gibi söylemlerde bulunduğunu söylüyor. Aloha Tekstil işçileri, “DİSK üyelerine karşı sürekli baskı var. Sürekli mesaiye kalmadın, hatalı mal çıkardın diye tutanak tutuluyor. Kameralardan izlenerek rahatsız ediliyoruz. Fabrikada DİSK gelirse kapatırız, maaşlar geç verilir diye tehdit ediyorlar. DİSK’i işçiler Öz İplik-İş’i ise patron istiyor. Personel idare amiri Öz İplik-İş Sendikasının örgütlenme görevlisi gibi çalışıyor” dedi.

    PATRON KOVDUĞU SENDİKAYI GERİ ÇAĞIRDI

    Üç yıl önce Aloha Tekstil’de örgütlenmek isteyen Öz İplik-İş çoğunluğu sağlayamamıştı. Patron birçok işçiyi işten atarak örgütlenmeyi engellemişti. Bir Aloha Tekstil işçisi yaşadıkları süreci şöyle anlatıyor: “Üç yıl önce Öz İplik-İş burada örgütlenmek istedi. Biz sendikaya çok güvenmediğimizden dolayı üye olmadık. Sadece iplik bölümünden arkadaşlar üye oldu. O zaman patron üye oldu diye birçok işçi arkadaşı işten çıkardı. Öz İplik-İş atılan arkadaşlara bile sahip çıkmadı. Şimdi ise patron jandarma ile kovduğu sendikayı kendi getiriyor. Patronun izni ile gelen sendika işçinin değil, patronun sendikası olur” diyerek tepki gösteriyor.

    "ÜCRETLER DÜŞÜK GEÇİNEMİYORUZ"

    Çorlu’daki tekstil piyasasının altında ücret alan Aloha Tekstil işçilerinin ocak ayında iyi bir zam ve prim beklentileri vardı. Bu konuda bir açıklama yapmayan fabrika yönetiminin toplantılardaki tek sözünün “Temiz olun, tuvaletleri temiz tutun, işe gelirken bile fabrika için daha iyi neler yaparım diye düşünün” olması işçileri çileden çıkardı. Bir işçi, “Biz piyasanın altında ücret alıyoruz. Ocak ayında iyi bir zam bekliyorduk. Asgari ücrete bile yüzde 24 zam yapılmasına rağmen bize ortalama yüzde 17 zam yapıldı. Her sene aldığımız primlerden ise ses çıkmıyordu. Ücretlerimiz çok düşük, hiçbir şeye yetmiyor, geçinemiyoruz. Biz de bunun için sendikaya üye olduk” dedi.

    KRİZ HEP İŞÇİYİ VURUYOR

    Kriz nedeniyle geçen yıl sonunda birçok işçi işten atıldı. Aynı işi daha az işçi ile çıkardıklarını söyleyen işçiler, “Birçok makinede eleman azlığı var. Bir işçi birçok makineye bakmak zorunda kalıyor. Daha çok çalışıyoruz ama daha az ücret alıyoruz. Kriz hep işçileri vururken patronlar kendilerini kurtarıyor” dedi.

    TAZMİNAT KALKARSA ‘İSYAN’ HAKTIR

    Aloha Tekstil işçileri kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine ile oldukça öfkeli. İşçiler, “Bir tek kıdem tazminatımız vardı, Hükümet ona da göz dikti. Tazminat bizim tek güvencemiz. İşten çıkarılınca yeni iş bulana kadar tazminatla idare ediyorduk. Ya da borçlarımızı hafifletiyorduk. Şimdi bunu elimizden almaya çalışıyorlar. Bu değişikliğe kesinlikle karşıyız. AKP bunu kaldırmaya kalkarsa işçinin isyan emesi haktır” dedi.

    SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN 1 MAYIS’TA OLACAĞIZ

    Kıdem tazminatının kaldırılmaya çalışıldığı, BES’in zorunlu hale getirilmek istendiği, hayat pahalılığının artıp ücretlerin kuşa döndüğü, işçilerin sendika seçme özgürlüğünün elinden alındığı bir dönemde Aloha işçileri seslerini duyurmak için 1 Mayıs’a katılacaklarını söyledi. İşleri, ekmekleri ve özgürlükleri için Çorlu’da yapılacak 1 Mayıs’a katılacaklarını ifade eden Aloha Tekstil işçileri bütün işçileri 1 Mayıs’a çağırıyor.

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