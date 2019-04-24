Açlık grevleri kritik aşamada

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 168’nci günü geride bıraktı. Aynı taleple cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan tutukluların açlık grevi eylemi ise 130’uncu günü geride bıraktı. Açlık grevleri 1 Mart itibariyle de tüm cezaevlerine yayıldı.

AVUKAT GÖRÜŞÜNE ÇIKAMAYACAK DURUMDALAR

MA’da yer alan habere göre, bulundukları Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tecride karşı 130 gündür açlık grevinde olan Cihan Tamur, Azim Sökemen, Şahin Öncü, Bahtiyar Kemal Hasan ve Barış Kahraman isimli tutukluların sağlık durumlarının ağırlaştığı öğrenildi.

Görme ve işitme kaybı yaşamaya başlayan her 5 tutuklunun şiddetli kas ağrıları çektikleri, iç organlarında sıkıntılar baş gösterdiği ve uyuyamadıkları belirtildi. Yine yüksek ateş dolayısıyla bazı tutukluların el ve yüzlerinde ödemler oluştuğu aktarıldı.

Yaşadıkları bu ağır sağlık sorunları dolayısıyla açlık grevindeki tutuklulardan Şahin Öncü ve Cihan Tamur’un 3 haftadır avukat görüşüne çıkamadıkları, Aziz Sökemen’in de avukat görüşüne çıkamayacak noktaya geldiği belirtildi.

"BİR AN ÖNCE ADIM ATILMALI"

Tecridine karşı 57 gündür Osmaniye 1 No’lu T Tipi Cezaevinde açlık grevinde olan 4 çocuk babası Mehmet Kazıcı’nın eşi Tülay Kazıcı, "Cezaevindekilerin sağlığı ve yaşamından endişe duyuyoruz. Dolayısıyla ölmelerini engellemenin tek bir yolu var, o da onların sesine ses katmak" diye konuştu.

Şakran Kapalı Kadın Cezaevinde 120 gündür açlık grevinde olan ve 14 gün önce cezası onandığı için hücreye konulan Rahşan Aydın’ın babası Osman Aydın, Hükümetin ve Adalet Bakanlığının bir an önce adım atması gerektiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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