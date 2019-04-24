24 Nisan 2019 15:59

Selma Gürkan'a Afrin konuşması nedeniyle ceza verildi

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'a Afrin operasyonuna ilişkin konuşması nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla ceza verildi.

Selma Gürkan'a Afrin konuşması nedeniyle ceza verildi

Fotoğraf: Evrensel

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    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan’a, "Savaşa hayır" bildirileri dağıttıkları için tutuklanan EMEP üyelerinin duruşmasında adliye önünde yaptığı konuşma nedeniyle açılan davada 10 ay hapis cezası verildi, ceza 6 bin TL adli para cezasına çevrildi. Gürkan "Bu ceza barış talebine verilmiş bir cezadır, siyaset yapma hakkına verilmiş bir cezadır, düşünce ifade özgürlüğüne verilmiş bir cezadır" dedi ve düşündüklerini söylemekten vazgeçmeyeceklerini vurguladı. 

    Gürkan, İstanbul’da "Savaşa hayır" başlıklı EMEP bildirilerini dağıttıkları için tutuklanan Neslihan Karyemez ve Bilal Karaman’ın yargılandıkları davanın ilk duruşmasında adliye önünde Afrin operasyonuna ilişkin bir konuşma yapmıştı. Gürkan hakkında bu konuşma nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması Çağlayan’daki İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

    Gürkan’ın katıldığı duruşmada avukatları Devrim Avcı, Yıldız İmrek, Songül Beydilli, Kamil Tekin Sürek, Leyla Han Tüzel, Gamze Gökoğlu, Semir Karataş, Mustafa Söğütlü, Hüseyin Boğatekin ve İlknur Alcan hazır bulundu.

    Duruşmayı izleyenler arasında Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay, EMEP Genel Başkan Yardımcıları Levent Tüzel ve Nuray Sancar, SODEV'den Yavuz Okçuoğlu ve İHD Yönetim Kurulu Üyesi Begali Kurnaz yer aldı.

    Duruşma, iddia makamının esas hakkında mütelaasına tekrarlamasıyla başladı.

    "BU DAVA İLE SİYASET YAPMA HAKKIMIZ ENGELLENMEKTEDİR"

    Mütalaaya karşı beyanda bulunan Selma Gürkan, "Öncelikle partimizin görüşleri kapsamında Afrin operasyonuna yönelik eleştiri açıklamamız siyaset yapma hakkının kullanımıdır. Esasında bu dava ile siyaset yapma hakkı yargılanmaktadır. Anayasa'da siyaset yapma hakkı güvence altına alınmışken açılan ve devam eden bu dava bir Anayasa ihlalidir, bunu belirtmek istiyorum. Ayrıca düşünce ve ifade özgürlüğü de hâlâ Anayasa ve yasalar güvencesindedir" diye konuştu.

    Suç örgütü lideri Sedat Peker'in, barış bildirisi imzacısı akademisyene yönelik "Oluk oluk kanlatını akıtacağız, kanlarıyla duş yapacağız" açıklamasını hatırlatan Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Açık bir tehdit ve şiddet çağrısı olmasına ve akademisyenleri hedef haline getirmesine rağmen ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilecek kadar güvencededir. Bir örnek daha; Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kemal Kılıçdaroğlu'ya Çubuk'ta linç girişiminde yumruk atılması eylemini bile 'Ülkemizde protesto hakkı Anayasal güvence altındadır' diyerek savunmuş ve demokratik bir zeminde değerlendirmiştir. Yine Kürt yurttaşlara yönelik linç girişimleri, 'duyarlı vatandaş protestoları' kapsamına alınmıştır. Benzer değerlendirmelerin iktidar partisi mensupları tarafından defalarca yapıldığına tanıklık ettik. Şimdi biz hükümetin bir dış politika kararını yanlış bulduk ve eleştirdik diye yargılanıyoruz. Sanırım hiçbir demokratik teammülde siyaset hakkının ve düşünce, ifade özgürlüğünün uygulanmasında çifte standart kabul edilemezdir. Bir siyasi parti olarak görüşlerimizi açıklayamayacaksak, iktidarın politikalarını eleştiremeyeceksek demokrasiden ve özgürlükten bahsedemeyiz herhalde" dedi.

    Gürkan son olarak "Avukatlarımın sunacağı gerekçelerin de dikkate alınarak zaten açılmaması gereken bu davanın bir an önce beraatle sonuçlandırılarak bitirilmesini talep ediyorum" dedim.

    ANAYASAYA AYKIRILIK İTİRAZI REDDEDİLDİ

    Daha sonra avukatlar mütalaaya karşı beyanda bulundular. 3713 sayılı yasanın 7/2 maddesinin, özetle Anayasa'nın 2,10, 25, 26, 28, 38 maddelerine aykırı olduğunu söyleyen Avukat Yıldız İmrek, "Anayasa aykırılık itirazımız var. Dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesini talep ediyoruz" dedi.

    Talep, şartlar oluşmadığın gerekçesiyle reddedildi.

    "MÜTALAA SAVCININ NİYET OKUMASINDAN İBARETTİR"

    Avukat Devrim Avcı da mütalaaya ilişkin "Ezberden hukuka ve kanuna aykırı cezalandırma talebinde bulunulmuştur. Soyut ifadeler kullanmanız ceza yargılanmasına aykırıdır. Savcının niyet okunmasından ibarettir. Müvekkilimin siyaset yapma hakkı engellemektedir bu davayla. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesi istiyoruz" dedi.

    Avukat Mustafa Söğütlü ise şunları söyledi:

    "Savcının mütalaasına katılmak mümkün değil, ben mütalaayı eleştirmek başlayacağım. Mütalaa siyasi iktidarın bülteni olmuş. Mütalaa bağımsız olmalıdır. Savcılık makamı, hakimler, Anayasa Mahkemesine bağlısınız. Müvekkilimin ifade hürriyeti engellemektedir. Siyasi partilerin faaliyetleri güvence altına alınmıştır. Parti faaliyetlerinin engellenmesi suç teşkil ediyor. Siyasi partinin genel başkanın açıklama yapması doğaldır. Müvekkilim Afrin operasyonuna karşı barış diliyle bir konuşma gerçekleştirmiştir. Barışı savunmak hiçbir modern kanunda suç sayılmamaktadır."

    HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

    Verilen ara sonrası açıklanan hükümde, 1 yıl hapis cezasına karar verildi. Ceza, Gürkan'ın sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları göz önüne alınarak 10 aya düşürüldü ve 6 bin TL adli para cezasına çevrildi.

    GÜRKAN: BU CEZA BARIŞ TALEBİNE VE SİYASET YAPMA HAKKINA VERİLMİŞTİR

    Karar sonrası Evrensel'e konuşan Gürkan "Bu ceza barış talebine verilmiş bir cezadır, siyaset yapma hakkına verilmiş bir cezadır, düşünce ifade özgürlüğüne verilmiş bir cezadır. Ülkede adım adım gerileyen demokrasinin açık bir göstergesidir. Bu karar asla bizi ne siyaset yapma hakkından ne de düşünce ve ifadelerimizi söylemekten geri çeviremeyecektir" dedi.

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