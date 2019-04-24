Bolu Belediyesi’nde 97 işçi işten atıldı

Taşeron işçi olarak çalıştıkları Bolu Belediyesinde işten çıkarılan 97 işçiden 20’si, sabah saatlerinde belediye binası önüne gelerek eylem yaptı. Hizmet-İş Sendikası yöneticilerinin de destek verdiği işçiler, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın işten çıkarma kararını geri almasını istedi.

Belediye binası önünde oturma eylemi başlatan işçiler adına konuşan Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Belediye Başkanı Özcan’ın seçim öncesi, belediyede çalışan işçileri işten çıkarmayacağını ve keyfi olarak yer değiştirme yapmayacağını noter huzurunda taahhüt ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi: “Daha sonra tarih vererek, ‘Ben bunu bu tarihte söyledim. Bu tarihten sonra işe girenleri kapsamıyor’ diyerek çeşitli beyanatlar vermiştir. Verilen beyanat ekmek veyahut iş söz konusu olursa bunun taahhüdü olmaz. Şimdi de aynıdır. 5 gün önce de 5 gün sonra da aynıdır. Sizden sözünüzü tutmanızı bekliyoruz.”

"ADAY OLAMAYINCA BELEDİYEYİ DOLDURDU"

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı İsa Özcan ise işten atmalarla ilgili gazetemize şu açıklamayı yaptı: “Mevcut belediye başkanımız 19 Aralık’ta adaylığını açıkladıktan sonra herhangi bir işe alınmayı kabul etmediğini söyledi. Geçen dönemki belediye başkanı, aday olmayınca bilinçli olarak belediyeyi doldurdu. İşçi fazlalığı vardı zaten, seçimle birlikte daha da artırıldı. Belediyede 1001 kişi çalışırken, bu sayı son 3 ayda yaklaşık 1500’e çıkarıldı. İhtiyaç fazlası oluştu. Bütün müdürler ben bu kadar işçiyi nerede çalıştıracağım diyor. Biz de tüm birimlerden, 19 Aralık’tan sonra işe alınanlardan ihtiyaç fazlası olanları çıkardık.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)