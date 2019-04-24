DİSK yarın İstanbul'da 1 Mayıs alanını belirlemek için toplanacak

Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, Gündem Özel'de Cem Şimşek'in sorularını yanıtladı. Sarıkaş ile işçilerin 1 mayıs'a hangi koşullarda gittiğini, taleplerini, 1 Mayıs çalışmalarını değerlendirdik. Sarıkaş'ın değerlendirmelerinden öne çıkan bölümler şunlar:

"31 Mart seçimlerinin sonuçları işçilerin algılarında değişime neden oldu.

AKP 31 Mart’ta asıl olarak sanayi kentlerinde kaybetti. Bu işçiler arasında AKP’den kopuşun başladığının göstergesidir.

AKP 31 Mart sonrası işverenlerin çağrıları doğrultusunda adım attı. Hükümet bu doğrultuda işçilerden alıp işverenlere vermek üzere paket açıkladı.

Hükümetin açıkladığı reform paketi işçi düşmanı politikalar içeriyor.

BES’in zorunlu tutulması ve kıdem tazminatının fona devri işçiler açısından kayıp olacak.

İşverenlerin seçim sonrası işçilere dönük başlattığı saldırılara hükümet destek verdi. 1 Mayıs hazırlıkları da bu şartlarda başladı.

Kıdem tazminatı daha öncesi de gündeme gelmiş ve işçi sınıfının mücadelesiyle püskürtülmüştü.

1 Mayıs patronlar ve hükümetin işçilere dönük saldırısını püskürteceğimiz bir mücadele günü olmalıdır.

1 Mayıs’ta sadece alanları doldurmakla yetinmemeliyiz. Fabrikalarda mücadelenin örgütlendiği bir sürece dönüştürülmelidir.

Krizin yükü işçi sınıfına yüklenmeye çalışılıyor. Bunu belirleyecek olan da işçi sınıfının mücadelesidir.

İşsizlik fonu krizi aşmak üzere patronların kullanımına açıldı. Fonu işçiler yüzde 10 kullandıysa, yüzde 90 oranında patronlar kullandı.

1 Mayıs işçilerin krizin faturasını üstlenmeyeceğini göstereceği bir gün olmalıdır.

Bugün işçilerin AKP’ye mesafeli durmasının sebebi AKP’nin ekonomi politikalarıdır.

Zamlar ve yoksulluk 1 Mayıs alanlarına yansıyacak konuların başında gelecektir, diğer konular ise kıdem tazminatı ve zorunlu BES.

Parasız eğitim ve sağlık talebi 1 Mayıs’ta dile getirilecek talepler arasında yer alacak.

Taşeronların gerçek anlamda kadroya alınması ve işçilere toplu sözleşme hakkı tanınması 1 Mayıs talepleri arasındadır.

Hükümet ve ona yakın sendikalar seçim sonrası sendikal baskılardan şikayet etmeye başladı. Biz de sendikal baskılara karşıyız. Sendikal barajlar kalksın, işçiler özgürce tercihte bulunsun.

Emekçiler seçme ve seçilme, haber alma gibi hakları için de 1 Mayıs’ta alanlarda olacak.

KHK’lilerin seçilme hakkının elinden alınmasına karşı tepkiler 1 Mayıs alanlarına yansıyacaktır.

Hükümetin Taksim konusundaki yasakçı tutumu devam ediyor. Yasakçı zihniyet işçilerin taleplerine yanıt vermiyor.

1 Mayıs çalışmalarını 1 Mayıs’la sınırlı tutmuyoruz. Kutlamalar fabrikalardan, yerellerden başlayacak.

Önümüzdeki süreçte alan tartışmalarını erken sonlandırmak üzere 1 Mayıs gündemini erken tartışmaya açmamız gerekiyor.

Cam Keramik-İş, Gıda-İş ve İletişim-İş 1 Mayıs’ın ortak kutlanması için çağrı yaptı. Ancak bu süreçte ön kesici hamleler yaşandı.

İşçilerin inançları, milliyetleri fark etmiyor, sorunları ortak. Bu anlamda tutumlarının da ortak olması ve 1 Mayıs’a ortak şekilde yansıması gerekir. Bunu sağlayacak olan işçinin kendisidir.

Önümüzdeki süreçte işçilerin mücadelesini ortaklaştırmak üzere çabalarımız devam edecek. Bugün başaramadığımızı yarın başarabiliriz." (EVRENSEL WEB TV)

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