1 Mayıs'a doğru | İşçiler ne talep ediyor, nasıl hazırlanıyor?
Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş ile yaklaşan 1 Mayıs'ı konuştuk.
24 Nisan 2019 16:30
Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, Gündem Özel'de Cem Şimşek'in sorularını yanıtladı. Sarıkaş ile işçilerin 1 mayıs'a hangi koşullarda gittiğini, taleplerini, 1 Mayıs çalışmalarını değerlendirdik. (EVRENSEL WEB TV)
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ETİKETLER: 1 MayısCam Keramik-İşBirol Sarıkaş
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