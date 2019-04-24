Filipinler Başkanı Duterte: Kanada çöplerini almazsa savaş açarız

Filipinler ile Kanada arasındaki "çöp sorunu" diplomatik gerilime neden oluyor. Sürpriz çıkışlarıyla tanınan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, birkaç yıl önce yasa dışı şekilde Manila Limanı'na bırakılan 2 bin 450 ton çöpün geri alınmaması halinde Kanada'ya savaş açabilecekleri tehdidinde bulundu. "Kanada, çöplerini ya geri alacak ya da Kanada’ya yelken açarak çöplerini oraya dökeceğim” diyen Duterte, "Biz çöplük müyüz?" diye sordu.

"BİZ ÇÖPLÜK MÜYÜZ?"

BBC Türkçe'deki ve Euronews'teki haberlere göre Luzon Adası'nda meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin en fazla can aldığı Pampanga bölgesinde katıldığı toplantıda konuşan Duterte, Kanada'ya tepki gösterdi. "Biz çöplük müyüz?" diye soran Duterte, önümüzdeki hafta Kanada'ya çöplerini geri alması için uyarı göndereceğini aktardı.

Duterte, "Bir gemi hazırlanmasını istedim. Kanada, çöplerini ya geri alacak ya da Kanada’ya yelken açarak, çöplerini oraya dökeceğim” dedi.

Kanada'ya savaş açabilecekleri tehdidinde bulunan Duterte, "Onları alaşağı da edebiliriz. Çöplerini geri vereceğim, ne olursa olsun! Sadece bekleyin ve görün" ifadelerini kullandı.

ÇÖPLER YASA DIŞI ŞEKİLDE BIRAKILDI

Kanada, 2013 ile 2014 yılları arasında Filipinler'e 2 bin ton atık ihraç etmiş ancak söz konusu atıkların geri dönüşüme uygun olmadığı öğrenilince, iki ülke arasında kriz patlak vermişti.

Manila limanına "geri dönüşümlü" plastik adı altında toplam 113 konteyner çöp bırakılmıştı. Bu konteynerlerin bazıları hâlâ limanda tutuluyor.

Filipinli denetçiler, kargodan sorumlu şirketin gerekli izinlere sahip olmadığını belirterek çöpün yasa dışı olduğunu açıklamıştı. Kanada, 1995 yılında imzalanan Tehlikeli Atıkların Bertaraf Edilmesi ve Sınır Aşınmasına İlişkin Basel Sözleşmesini ihlal etmekle suçlanıyor.

Filipinler son birkaç yıldır Kanada'ya çöplerini geri alması çağrısında bulunuyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise bu çağrılara "Soruna bir çözüm bulmak için ciddi şekilde çalışıyoruz" yanıtını veriyor. (DIŞ HABERLER)

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