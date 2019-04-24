HDP’li Oya Ersoy: Küçük hafızlar değil küçük mucitler yetiştirilsin!

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy son dönemlerde gündeme gelen “Küçük Hafızlar Projesi” hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a cevaplaması için soru önergesi verdi. Önergede İstanbul merkezli “Asımın Nesli Vakfı” adlı bir vakfın İstanbul Bağcılar Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 4'üncü sınıfı bitirmiş erkek öğrencilere bir yıl süreyle yatılı eğitim vererek “Küçük hafızlar projesi”ni gerçekleştireceği belirtildi. Vakıf bu projeyi Asımın Nesli Erkek Kur’an Kursu ile birlikte gerçekleştirecek. Şu anda okul öğrencilerine kayıt olma ve sınava katılma çağrısı yapılıyor.

Küçük hafızlar değil küçük mucitler yetiştirilmesi gerektiğini belirten Oya Ersoy; Milli Eğitim Bakanlığına Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 32/4 maddesini hatırlatarak bu gibi kursların Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu kurslar nezdinde verilebileceğini belirtti.

"OKULLARIMIZI CEMAAT VAKIFLARINA TESLİM ETMEYİN!"

Yakın zamanda çocukların cinsel istismara uğradığı Ensar Vakfı olayı hâlâ toplum hafızasında yerini koruduğunu belirten Ersoy; “İstanbul Bağcılar Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören çocuklarımızın ve eğitimlerinin bir yıl süre ile tümden adı geçen vakfa teslim edilmesi, hukuka ve kamu yararına ciddi bir aykırılık teşkil etmektedir” dedi.

OYA ERSOY’UN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

İstanbul Bağcılar Anadolu İmam Hatip Ortaokulu; bakanlığınıza mı, yoksa adı geçen İstanbul merkezli Asımın Nesli Vakfı’na mı aittir?

Asımın Nesli Vakfının, İstanbul Bağcılar Anadolu İmam Hatip Ortaokulu için “proje okulumuz” şeklinde bir sahiplenme ve nitelemede bulunmasının nedeni nedir?

İlgili bakanlık personeliniz; başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 430 Sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği olmak üzere, ilgili mevzuat konusunda bilgi sahibi midir? Söz konusu ilgili mevzuatı okumuşlar mıdır?

Bakanlığınız, “Asımın Nesli Vakfı” adlı vakıf tarafından, Milli Eğitim Bakanlığının İstanbul Bağcılar Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere yönelik başlatılan “Küçük Hafızlar Projesi” adlı hukuka aykırı uygulamaya müdahale etmeyi, hukuka aykırı bu uygulamayı sonlandırmayı düşünmekte midir?

Çocuklarımızın eğitim ve öğretimini dini vakıflara teslim etme yolundaki uygulamalarınız devam edecek midir ? Bakanlığınız, eğitim ve öğretim faaliyetlerini bizzat ve Anayasal ilkelere göre yerine getirme noktasında yetersiz midir? (HABER MERKEZİ)