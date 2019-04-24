Eğitim Sen'in öğretmen buluşmalarına valilikler engel oldu

Aydın, Kırklareli, Osmaniye ve Diyarbakır’da "Öğretmen Buluşmaları" gerçekleştirmek isteyen Eğitim Sen’e valilikler engel oldu.

Eğitim Sen, Köy Enstitüleri’nin 79’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle geçmişte köy enstitüsü olarak kullanılan okullarda öğretmen mesleğine ve geleceğine yönelik müdahalelere karşı etkinlikler gerçekleştirmek istedi. Öğretmen buluşmaları olarak yapılacak etkinlikler için valilikler, buluşmaların yapılacağı okullarda "eğitimin devam etmesini" gerekçe gösterdi.

Eğitim Sen Adana Şubesi, yaptığı basın toplantısında valiliklerin tutumuna tepki gösterdi. Basın toplantısında konuşan Eğitim Sen MYK Üyesi Ahmet Karagöz, eğitim ve öğretim hakkına sahip çıkma arzusu ile yaptıkları etkinliklerin “eğitim öğretim hakkı” denilerek keyfi şekilde yasaklandığını söyledi.

Eğitim sisteminin sorunları ve çocukların nitelikli eğitime erişmeleri önündeki engellerin her geçen gün arttığını ve öğretmenlerin çalışma koşulları ve özlük haklarının kötüleşmesi sebebiyle bu etkinlikleri yaptıklarını ifade eden Karagöz, “Hangi koşullar altında olursa olsun meslektaşlarımızla, bizlere mücadele kararlılığını öğreten öğretmenlerimizle bir araya gelerek bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır” dedi.

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Farklı kuşaklardan, farklı statüden öğretmenlerin bir araya gelerek sorunlarını konuşmasının iktidar sahiplerince istenmediğini dile getiren Karagöz, “Ataması yapılmayan öğretmenlerle, aynı işi yapmamıza rağmen sözleşmeli-kadrolu-ücretli denilerek ayrıştırıldığımız meslektaşlarımızla bir araya gelip sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi paylaşmak, çocuklarımız ve öğrencilerimiz için; kamusal, parasız, bilimsel, laik ve anadilinde eğitimin imkanlarını üretmek için; İhraç edilen üyelerimizle dayanışmada bulunmak, görevlerine iade edilmeleri için mücadele araçları ve mücadele programı oluşturmak için Osmaniye Düziçi’de buluşmak istedik. Çünkü çıkarmak istedikleri Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun tartışılmasından, içeriğinden daha fazla öğretmenin bilgi sahibi olmasından korkmaktadırlar! Çünkü emeğimize, mesleğimize, haklarımıza ve öğrencilerimizin eğitim hakkına sahip çıkacağımızı çok iyi bilmektedirler” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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