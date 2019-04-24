24 Nisan 2019 14:25
Küçükçekmece'de yaşanan çocuk istismarı Bursa'da da protesto edilecek
Bursa'da kadınlar, yarın (25 Nisan) saat 19.00'da çocuk istismarına karşı sokağa çıkıyor.
Fotoğraf: Bursa Kadın Platformu
Bursa’da kadınlar, Küçükçemece’de yaşanan çocuk istismarına karşı 25 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da Bursalıları Heykel’de yapacakları eyleme çağırdı.
Bursa Kadın Platformu, İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuğun maruz kaldığı istismarı protesto etmek için 25 Nisan'da sokağa çıkacak. Platform tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Perşembe günü saat 19:00’da Heykel’de Bursa Kadın Platformu basın açıklaması yapacaktır. Herkesi çocuklarımızın çıkaramadığı sesi olmaya çağırıyoruz" (Bursa/EVRENSEL)
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