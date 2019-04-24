24 Nisan 2019 14:05
TOFAŞ’ta vardiya sayısı düşecek, üretim azalmayacak
TOFAŞ’ta 28 Nisan’dan itibaren vardiya sayısı 2’ye düşecek. Ancak üretim rakamında düşüş olmayacağının açıklanması dikkat çekti.
Fotoğraf: DHA
Koç Holding’e ait otomobil fabrikası TOFAŞ’ta 28 Nisan’dan itibaren vardiya sayısı 2’ye düşüyor.
İç pazardaki daralma ve ihracat planlarındaki değişiklik gerekçesiyle sayıyı 2’ye düşürdüğünü açıklayan TOFAŞ’ın, işçi sayısında ise "2019 yılında emeklilik, askerlik veya başka sebeplerle ayrılanların yerine işçi alımının yapmayarak" azalmaya gittiğini bildirildi.
Vardiya sayısı 3’ten 2’ye düşecekken, "Üretim rakamında düşüş olmayacak şekilde üretim proseslerinin planlanması..." açıklaması ise dikkat çekti. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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