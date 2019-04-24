TOFAŞ’ta vardiya sayısı düşecek, üretim azalmayacak

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Nisan 2019 Çarşamba

23 Nisan, Kılıçdaroğlu'ya saldırı ve skandal açıklamalar, bitmeyen seçim gündemi, açlık grevleri, yaklaşan 1 Mayıs ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.