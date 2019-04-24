Sultanahmet'te Ermeni Soykırımı anmasına izin verilmedi

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu, Ermeni soykırımının yıl dönümü nedeniyle Sultanahmet Meydanı’ndaki Türk İslam Eserleri Müzesi önünde bir araya geldi. Aralarında HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın da bulunduğu grubun anmasına polis izin vermedi. Polisler valiliğin anma etkinliklerine izin vermemesini engellemeye gerekçe gösterdi.

Fransa'dan gelen parlameneterler ve Paylan daha sonra açıklama yapmak için Sultanahmet'ten ayrıldı.

PAYLAN: İKTİDAR SORUNLARLA YÜZLEŞMEMEYE DEVAM EDİYOR

Açıklamaya izin verilmemesini Evrensel’e değerlendiren Garo Paylan, “Yıllardır Sultanahmet’te Ermeni Soykırımın başlangıç günü kabul edilen 24 Nisan’da gözaltına alınan, tutuklanan, katledilen Ermeni aydınlarıyla ilgili bir basın açıklaması ve anma yapılıyordu. Bu yıl bu anma engellendi, polis tarafından yasaklandığı bize söylendi. Anayasal hakkımız olan basın açıklamasını yapamamış olduk” dedi.

“Türkiye’nin bütün meselelerinde çözüm üretme anlamında geri adımlar olduğu gibi Ermeni Soykırımı meselesinde de çözüm üretemeyen iktidar toplumu susturmaya ve baskılamayı tercih ediyor” diyen Paylan, “Bütün demokrasi sorunlarımız birbirine bağlı. İktidar bu sorunlarla yüzleşmemeyi tercih ediyor. Ancak yüzleşilmeyen her suç tekrarlar ve maalesef bugün de bu suçların tekrarlanmasının sonuçlarını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HUKUKSUZLUK BUGÜN YENİ ŞEKİLLERDE SÜRÜYOR’

Engel üzerine basın açıklaması İnsan Hakları Derneğinde yapıldı. Soykırım anmasına izin verilmemesine tepki gösterilen açıklamada “Oysa işte, soykırımın titizlikle planlandığı ve ilk işaretinin verildiği kentteyiz. İnkâr bu gerçeği değiştiremiyor. İşte şu anda bulunduğumuz yer, bu şehirdeki, bu ülkedeki yüzlerce, binlerce suç mahallinden biri. Soykırımın lanetli mirası dediğimiz şey, yani sınırsız bir hukuksuzluk yeni yeni şekillerde bugün de sürüyor. Biliyoruz, bu mirasın daha bin bir şeklini görebiliriz. Ama biz insan hakları savunucularının, ırkçılık karşıtlarının, soykırım ve inkâr karşıtlarının da mücadelesi bin bir şekilde devam edecek. Sadece tek bir insan hakları savunucusu, tek bir ırkçılık karşıtı kalsa bile soykırım ve inkâra karşı ruh bu coğrafyadan eksik olmayacak” denildi. (İstanbul/EVRENSEL)