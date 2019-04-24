AYM: Sendika temsilcisinin yerini değiştirmek anayasaya aykırı

Sinan GÜLER

Ankara

Anayasa Mahkemesi (AYM), sendika temsilcisinin çalıştığı birimden başka bir birime sendikal faaliyetleri sebebiyle atanmasını sendika hakkının ihlali olarak değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanlığında uzman olarak görev yapan ve Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası’nın (SAVDES-SEN) Ankara İl Temsilcisi Abdülkadir Akgün, 12 Haziran 2014 tarihinde görev yaptığı Bakanlık Personel Başkanlığı Memur ve İşçi Dairesi Memur Atama Şube Müdürlüğünden Mali İşlem Şube Müdürlüğüne atanmıştı.

Akgün’ün atama gerekçesi 2013 yılından itibaren sendikal faaliyetlerde etkin rol üstlenmesi ve 2014 yılından itibaren bir sendikanın il temsilciliğini yapması olarak belirtilmişti. Akgün, 1 Eylül 2015 tarihinde atama işleminin iptali istemiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde (AYİM) dava açsa da talebi reddedilerek dava idare lehine sonuçlanmıştı. Daha sonrasında, AYİM’de düzeltme istemiyle açılan davanın da idare lehine sonuçlanması ardından Akgün konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. 24 Aralık 2015 tarihinde bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Akgün hakkındaki kararını 24 Nisan’da bir basın duyurusu ile açıklayan mahkeme, söz konusu atamanın sendika hakkının ihlali olduğuna karar verdi.

Kararda, “Anayasa’nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkı, çalışanların bireysel ve ortak çıkarlarını korumak amacıyla bir araya gelerek örgütlenebilme serbestisini gerektirmekte ve bu niteliğiyle örgütlenme özgürlüğünün özel bir yönü olarak görülmektedir” denildi. Akgün’ün sicil durumu, kariyer akışı ve sendikal faaliyetleri dışında idarenin bir gerekçe ortaya koymayışı karşısında atama nedeninin salt sendikal faaliyetler olduğunun anlaşıldığı ifade edilen kararda atama nedeninin kamu görevlilerine sendika kurma hakkı verilmesinin gerekçesini ortadan kaldıracak mahiyette olduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, idarenin atama gerekçelerinin somut olayda ilgili ve yeterli olmadığı, salt sendikal faaliyete dayanmak suretiyle işlemin tesis edildiği anlaşıldığından atama işleminin zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği ve dolayısıyla demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna vardı. Bu sebeple, idarenin söz konusu atama ile Anayasa’nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkını ihlal ettiğine karar verdi. (Ankara/EVRENSEL)