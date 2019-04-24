Google, Chrome 74 güncellemesini yayınladı

Google, Chrome 74 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Yayınlanan güncelleme ile beraber yeni erişilebilirlik ayarı ve bir dizi yeni özellik uygulamaya eklendi.

Chrome kullanıcıları bir süredir hareket animasyonlarından şikayet ediyordu. Kullanıcıların şikayetlerini dikkate alan Google, söz konusu sorunu Chrome 74 güncellemesi ile çözüme kavuşturdu. Güncelleme ile birlikte Chrome'da sayfanın aşağı yukarı kaydırılması sırasında ortaya çıkan rahatsız edici hareket efektleri, hareket animasyonunun sınırlandırılması sonucu ortadan kaldırıldı.