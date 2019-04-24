Metrobüste cinsel saldırı: Ben susmayacağım, sen utanacaksın!

İstanbul'da bir kadın, bindiği metrobüste Fatih Özdemir adlı şahsın cinsel saldırısına uğradı. Metrobüsten indirilen saldırganı videoya alan kadın "Ben susmayacağım sen utanacaksın" dedi. Gözaltına alınan saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

"METROBÜSLERDE RAHAT RAHAT HİÇBİR KADINI TACİZ EDEMEYECEKLER!"

Cinsel saldırı, dün (23 Nisan) saat 17.00 sularında Avcılar yönünde giden metrobüste yaşandı. direnisteyiz25.org'un haberine göre araçta oturan kadın, yanına gelen Fatih Özdemir'den rahatsız oldu ve araya çantasını koydu. Temasın bilinçli olduğunu fark eden kadın, çantasını kaldırınca şahsın fermuarının açık olduğunu ve pantolonunun ıslandığını gördü. Kadının tepki göstermesi üzerine saldırgan Özdemir, araçtakilerin yardımıyla metrobüsten dışarı çıkarıldı.

Araçtan çıkarılan saldırganı videoya alan kadın “Üzerime boşalan bu şerefsiz! Sen kendini ne sanıyorsun? Bir saattir seni tutmaya çalışıyorum. Diyorum ki metrobüs kalabalık diyedir. Dönüyorum, fermuarını açmışsın, üzerime boşalmışsın şerefsiz!” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kadın, daha sonra “Böyle şefersizler rahat rahat metrobüslerde hiçbir kadını taciz edemeyecekler. Ben susmayacağım, sen utanacaksın, sen utanacaksın” ifadelerini kullandı.

POLİS, ÖRNEK ALINMASI TALEBİNE DİRENÇ GÖSTERDİ

Çevrede bulunanların da desteğiyle kaçması engellenen saldırgan Fatih Özdemir gözaltına alındı. Karakola götürülen salgırganın pantolonundaki ıslaklıktan örnek alınması istendiği ancak polisin bu talebe direnç gösterdiği aktarıldı. Örneğin, 5 saatlik baskı sonucunda alınabildiği belirtildi. Polis, kadın ve saldırganın kıyafetlerini incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderdi.

"BEN GÖRMÜŞTÜM BU ADAMIN NE YAPTIĞINI"

Haberde arıca metrobüste kadının karşısında oturan bir erkeğin saldırgan araçtan indirilikten sonra “Ben görmüştüm bu adamın ne yaptığını” dediği ancak cinsel saldırı anında tepki göstermediği aktarıldı. Ayrıca aynı şahsın araçtan indirilen saldırgana vurduğu ve video çekilirken saldırganın yüzünü kapatmaya çalıştığı belirtildi.

KORKUDAN ALTINI ISLATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Anadolu Ajansının haberine göre Fatih Özdemir, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda suçsuz olduğunu öne sürdü ve kadının bağırması üzerine korktuğunu, bu nedenle altını ıslattığını iddia etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. (HABER MERKEZİ)

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