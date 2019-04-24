Koç Holding uzlaşmaya yaklaşmıyor, TÜPRAŞ işçileri direniyor

4 bin 300 TÜPRAŞ işçisi ile Koç Holding arasında yürütülen toplu sözleşme süreci, Koç Holding'in düşmanca tutumu ile tıkanmaya gidiyor. Koç Holding, son görüşmede de işçilerin hazırladığı taslağı konuşmaya yanaşmadı ve "Taleplerinizi revize edin ve şartlarımızı kabul edin" dediği süreçte hiç bir ilerleme kaydedilmedi. Koç Holding tutumunu değiştirmez ve arabulucu aşaması da geçerse, yüksek hakem heyeti ile çözmeye çalışılacak. İşçiler şimdiden "Koç Holding'in devlet baskısı ile sözleşmeyi bitirmesine engel olacağız" diyorlar.

İşçiler ise Koç Holding'e aşağıdan seslenmeye devam ediyor. Haftada bir gün süren eylem aşamasını da geçerek daha uzun ve ses getiren eylemlere yönelebileceklerini söyleyen işçiler, 4 fabrika işçileri olarak "Geri adım atmayacağız, gidecek yer kalmadı" diyor. TÜPRAŞ işçileri, bu süreçte tüm sendikalar ile emek ve demokrasi güçlerinden dayanışma göreceklerini düşünüyor.

Petrol İş Sendikası yöneticileri ve başkanları da taslaklarının arkasında durmaya devam ediyor. (İzmir/EVRENSEL)

Koç'un "bahşişle çalışma" teklifini TÜPRAŞ işçileri eylemle yanıtladı