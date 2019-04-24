Kocaeli'de Valilik 15 günlük yasak ilan etti

Kocaeli Valiliği, Kocaeli genelinde her türlü eylem, etkinlik ve basın açıklamasını yasakladığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yasak 6 Mayıs gece 24.00'e kadar sürecek. Yapılan açıklamada, özellikle Gebze Cezaevi önünde yapılmak istenen eylemler yasaklama sebebi olarak ileri sürüldü.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ceza İnfaz Kurumları önünde PKK /KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulandığı söylenen -sözde- tecritin kaldırılması talebi ile cezaevleri önünde yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile ilgili olarak, provokatif eylemlerin yaşanabileceği ilimiz genelinde bu amaca yönelik gerçekleştirilebilecek, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinlikler 22/04/2019 günü saat: 00.01’den 06/05/2019 günü saat: 24.00’a kadar (15) gün süre ile Valilik Makamı’nın 22/04/2019 tarih ve 1150 sayılı Olur Emri ile yasaklanmıştır."

POLİS CEZAEVİ ÖNÜNDE ANNELERE SALDIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde açlık grevindeki çocuklarına destek olmak için Gebze Cezaevi önüne giden ve polisin saldırısına maruz kalan annelerin görüntüleri gündem olmuştu. Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevinde olan tutukluların aileleri, Gebze Cezaevi önünde oturma eylemi yapmak istemiş, polis annelere saldırmış ve hakaret etmişti. Yaşanan saldırı gündeme gelmiş, olayla ilgili Kocaeli Valiliği tarafından soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken Kocaeli'de her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığı kararı geldi.

1 MAYIS'I KAPSAMIYOR

Yasağın 1 Mayıs kutlamasını kapsamadığını söyleyen Türk-İş Kocaeli Temsilcisi Yakup Yıldız, "1 Mayıs kutlaması izinleri alındı, yetkililerle görüşüldü. Herhangi bir engel olacağını düşünmüyorum ama yetkililerle gerekli görüşmeyi yapacağız" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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