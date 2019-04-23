23 Nisan 2019 20:34Son Güncellenme Tarihi: 23 Nisan 2019 20:44
Küçükçekmece’de çocuk istismarı protestosu
İstanbul Küçükçekmece’de 4 yaşındaki bir çocuk istismara maruz kaldı. Mahalle halkı karakol önünde toplanarak istismarı protesto etti.
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Arşiv | Fotoğraf: Evrensel
İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Kanarya Mahallesi’nde 4 yaşındaki bir kız çocuğunun istismara uğradığı haberi mahalleyi ayağa kaldırdı. Mahalle halkı istismarı protesto etmek için karakol önüne toplandı.
İstismar zanlısının olay sonrası kaçtığı ve arama çalışmalarının hala sürdüğü öğrenildi. İstismara uğrayan çocuk ise Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kanarya Mahallesi halkı ise ellerinde pankartlarla polis karakolunun önünde eylem yapıyor. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan onlarca kişi mahallede dolaşarak sık sık “Çocuğa uzanan eller kırılsın”, “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları attı. Mahalle halkının karakol önündeki bekleyişi sürüyor. (HABER MERKEZİ)