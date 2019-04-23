Küçükçekmece'de çocuk istismarı: 5 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tecavüzüne maruz kaldığı ortaya çıktı. Kapılarının önünde baygın halde bulunan çocuk Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. İstismar dün yaşanırken olay bugün mahalle halkı tarafından duyuldu. Yaşananlara tepki gösteren mahalle halkı olayı protesto etmek üzere karakol önünde bir araya geldi. Halk, tepkisini sloganlarla dile getirdi.

İstismar, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün öğlen sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulundu. Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen hastaneye götürdü. Ameliyata alınan ve yoğun bakımdaki tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İSTİSMARA MARUZ KALAN ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

Bir mahalle sakini “Dün öğle sıralarında oldu. İnşaatta çalışanların öğle yemeğine gittiği sırada olmuş. Yanında 5 yaşında başka bir çocuk da varmış, ona para vermiş. Çocuk da koşmuş komşulara söylemiş 'orada pislik yapıyorlar' diye. Onlar kaçmışlar. Biz bir kişi biliyoruz ama çocuk annesine iki kişi demiş” dedi.

Cinsel istismara maruz kalan çocuğun amcası Vasfi E. “Çocuk şuan yoğun bakımda, çocuğun babası da hasta, yanında bekliyor” dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken; tecavüzcü hala yakalanamadı.

HALK İSTİSMARA KARŞI AYAĞA KALKTI

İstismar haberi üzerine mahalle halkı ise ayağa kalktı. İstismarı protesto eden mahalle halkı için karakol önüne toplandı. Akşam boyunca kadınlar mahalle aralarında yürüyüş yaparak halkı tepki göstermeye çağırdı. İlerleyen saatlerde artan kalabalık karakol önüne gelerek protestoyu burada sürdürdü. Yanlarında getirdikleri tencere ve tavaları çalarak istismarı protesto eden mahalle halkı, tepkilerini ise sloganlara yansıttı. Polis karakol önünde toplanan yüzlerce kişiye dağılma çağrısı yaptı. Bu çağrıya tepki gösteren mahalle halkı eylemi yarın sürdürmek üzere evlerine dağıldı. (HABER MERKEZİ)