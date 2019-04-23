Küçükçekmece'de çocuk istismarı: 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

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Gizem ÖRNEK

Neslihan KAR

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tecavüzüne maruz kaldığı ortaya çıktı. Kapılarının önünde baygın halde bulunan çocuk Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İstismar pazartesi günü yaşanırken olay dün mahalle halkı tarafından duyuldu. Yaşananlara tepki gösteren mahalle halkı olayı protesto etmek üzere karakol önünde bir araya geldi. Halk, tepkisini sloganlarla dile getirdi. İstismara dönük tepkiler bugün de HDP Kadın Meclisinin çağrısı ile yapılan eylemle devam etti. İstismara ilişkin henüz bir açıklma yapmayan savcılık ise soruşturma hakkında gizlilik kararı verdi. Tecavüzcü ise hala yakalanamadı.

İstismar, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün öğlen sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulundu. Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen hastaneye götürdü. Ameliyata alınan ve ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilen çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Çocuğun bugün yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındığı açıklandı.

SORUŞTURMA HAKKINDA GİZLİLİK KARARI VERİLDİ

İstismara ilişkin İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi (ÇHM) de Baro Başkan Yardımcısı Av.Nazan Moroğlu eşliğinde hastaneye giderek olaya ilişkin bilgi aldı. Heyet aynı zamanda soruşturmaya ilişkin de savcılık ile görüştü. Görüşmelere ilişkin Evrensel’e konuşan İstanbul Barosu ÇHM Genel Sekreteri Av. Fırat Çiçek, savcılığın soruşturmaya ilişkin tam kapsamlı gizlilik kararı verdiğini belirtti. Soruşturmanın istanbul Başsavcılığıyla yürütüleceğini söyleyen çiçek, failin henüz yakalanamadığını, bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İstismara maruz kalan çocuğun durumuna ilişkin de bilgi veren Çiçek, çocuğun yoğun bakımdan çıkarıldığını ancak tedavisinin sürdüğünü belirtti. Tedavinin sürdüğü serviste ise yoğun güvenlik önlemleri alındığı belirtiliyor.

HALK İSTİSMARA KARŞI AYAĞA KALKTI

İstismar haberi üzerine dün mahalle halkı ayağa kalktı. İstismarı protesto eden mahalle halkı karakol önüne toplandı. Akşam boyunca kadınlar mahalle aralarında yürüyüş yaparak halkı tepki göstermeye çağırdı. İlerleyen saatlerde artan kalabalık karakol önüne gelerek protestoyu burada sürdürdü. Yanlarında getirdikleri tencere ve tavaları çalarak istismarı protesto eden mahalle halkı, tepkilerini ise sloganlara yansıttı. Polis karakol önünde toplanan yüzlerce kişiye dağılma çağrısı yaptı. Bu çağrıya tepki gösteren mahalle halkı eylemi yarın sürdürmek üzere evlerine dağıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından alınmıştır

Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan dün gece boyunca devam eden tepkiler bugün de sürüyor. HDP Kadın Meclisinin çağrısıyla karakol önünde bir araya gelen kadınlar, devam eden sürece ilişkin bilgi almak istedi. Eylemde “Susma haykır istismara hayır”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Devlet istismarı koruma önle” sloganları atıldı. HDP Milletvekili Filizkerestecioğlu'nun da aralarında bulunduğu grup karakolda polislerle görüştü.

Görüşme sonrası karakol önündeki kadınlara açıklama yapan Kerestecioğlu, Henüz yakalanan fail ya da failler olmadığını ancak çalışmaların sürdüğü bilgisini aldıklarını söyledi. İstismara uğrayan çocuğun ve ailesinin sağlık durumuna ilişkin yapılan haberlerin doğru olmadığını da söyleyen Kerestecioğlu, “Çocuğun durumu iyi. Babasının felç olduğu yönündeki haberler doğru değil. Çocuğun bugün taburcu edilmesi bekleniyor” dedi. Kerestecioğlu mahallede bulunan ve sokağı gören kamera kayıtlarının incelenmesine devam edildiğini söyledi. Kerestecioğlu, istismara uğrayan çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadeleri doğrultusunda arama çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

SOSYAL MEDYADAKİ ‘FAİL SURİYELİ’ SÖZLERİ DOĞRU DEĞİL

Mahallede ve sosyal medyada yayılan failin Suriyeli olduğu yönündeki söylentileri de yalanlayan Kerestrcioğlu, “Bu olay toplumda zaten körüklenen ayrımın bir parçası haline getirilmek isteniyor ama bu doğru değil, failin kim olduğu belli değil” dedi.

Mecliste daha önce de defalarca kez verdikleri “Çocuk Bakanlığı kurulsun, Çocuk Hakları Komisyonu aktif hale gelsin” önerilerinin reddedildiğini ve görmezden gelindiğini vurgulayan Kerestecioğlu, çocuk istismarının ancak kadınların güçlü mücadelesi ile son bulabileceğini kadınların ve mahalle halkının bu olayı da takip edeceğini söyledi.

Ensar ve 115 hamile çocuk skandalında ve daha başka pek çok olayda “Bir kereden bir şey olmaz” diyenlerin bu istismara da zemin hazırladığını vurgulayan Kerestecioğlu, çocuk istismarına karşı mücadele çağrısı yaptı.

Karakol önünde yapılan açıklamanın ardından mahalleli bir süre daha sloganlarla eylemini sürdürdü. (İstanbul/EVRENSEL)