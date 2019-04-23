    • Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğu istismar eden şahıs yakalandı

    İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuk istismara maruz bırakıldı. Halk istismara isyan ederken savcılık soruşturmaya gizlilik getirdi.

    23 Nisan 2019 20:34
    Son Güncellenme Tarihi: 25 Nisan 2019 12:55
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    Gizem ÖRNEK
    Neslihan KAR
    İstanbul

    İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tecavüzüne maruz kaldığı ortaya çıktı. Kapılarının önünde baygın halde bulunan çocuk Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İstismar pazartesi günü yaşanırken olay mahalle halkı tarafından 23 Nisan günü duyuldu. Yaşananlara tepki gösteren mahalle halkı eylemlere başladı. Polis, 24 Nisan akşamı mahallede bir araya gelen ve Sefaköy'e giden anacaddeyi keserek yürüyüşe başlayan kitlenin e-5'e çıkışını engellemek için yolu kesti. İstismara ilişkin henüz bir açıklama yapmayan savcılık soruşturma hakkında gizlilik kararı verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuğu istismar eden failin yakalandığını açıkladı.

    İstismar, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulundu. Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen hastaneye götürdü. Ameliyata alınan ve ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilen çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Çocuğun dün yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındığı açıklandı. İstanbul Tabip Odası, tedavisi biten çocuğun ailesine teslim edildiğini duyurdu.

    SORUŞTURMA HAKKINDA GİZLİLİK KARARI VERİLDİ

    İstismara ilişkin İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi (ÇHM) de Baro Başkan Yardımcısı Avukat Nazan Moroğlu eşliğinde hastaneye giderek olaya ilişkin bilgi aldı. Heyet aynı zamanda soruşturmaya ilişkin de savcılık ile görüştü. Görüşmelere ilişkin Evrensel’e konuşan İstanbul Barosu ÇHM Genel Sekreteri Av. Fırat Çiçek, savcılığın soruşturmaya ilişkin tam kapsamlı gizlilik kararı verdiğini belirtti. Soruşturmanın istanbul Başsavcılığıyla yürütüleceğini söyleyen Çiçek, failin henüz yakalanamadığını, bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

    HALK İSTİSMARA KARŞI AYAĞA KALKTI

    İstismar haberi üzerine dün mahalle halkı ayağa kalktı. İstismarı protesto eden mahalle halkı karakol önüne toplandı. Akşam boyunca kadınlar mahalle aralarında yürüyüş yaparak halkı tepki göstermeye çağırdı. İlerleyen saatlerde artan kalabalık karakol önüne gelerek protestoyu burada sürdürdü. Yanlarında getirdikleri tencere ve tavaları çalarak istismarı protesto eden mahalle halkı, tepkilerini ise sloganlara yansıttı. Polis karakol önünde toplanan yüzlerce kişiye dağılma çağrısı yaptı. Bu çağrıya tepki gösteren mahalle halkı eylemi yarın sürdürmek üzere evlerine dağıldı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından alınmıştır

    Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

    VALİLİK: PROVOKASYON AMACIYLA KULLANANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR

    Valilikten Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

    İstanbul Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, failin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.  Valilik ayrıca, "Maalesef bu tür müessif olayların toplumda kaos ve kargaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler tarafından provokasyon amacıyla kullanıldığı da tarafımızdan dikkatle izlenmekte ve tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmaktadır. Bu olayları kullanmak isteyen art niyetli paylaşımlara itibar edilmemesini, yoğun emek ve mesai içerisinde bu tür olayların önlenmesi ve aydınlatılması için görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olunmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

    EKREM İMAMOĞLU: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde cinsel istismara maruz bırakılan çocuğun ailesini ziyaret etti.

    Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kitleye açıklama yapan İmamoğlu, “Emniyetle konuşacağım, ne aşamada diye. Endişe duymayın, çocuklarımızın kılına zarar gelmesin istiyoruz” dedi.

    Süreci takip edeceğine dair aileye söz veren Ekrem İmamoğlu, "Sadece bu anınızı sizinle paylaşmak istedim. Sizin yanınızdayız çocuklarımızın yanındayız" diye konuştu.

    MAHALLELİ KADINLAR: ÇOCUK İSTİSMARCILARI İÇERİ ATILMADIKÇA SOKAKLARI TERK ETMEYECEĞİZ

    İstismara karşı sokağa çıkan mahalleli kadınlar Evrensel’e konuştu.

    Kadınlardan biri “Failin bulunmasını, böyle şeylerin olmamasını istiyoruz. Yeter artık çocuklarımız dışarı çıkamıyorlar. Fail yakalanana kadar durmayacağız, ayaktayız. Artık yeter. Önlem alınmasını istiyorum” dedi.

    Bir diğer kadın ise şöyle konuştu: “Çocuk istismarcıları içeri atılmadıkça sokakları terk etmeyeceğiz ve hep haykıracağız. Devlet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, İçişleri Bakanı bizi duyana kadar, bu olaya el atana kadar, çıkıp bu olayların önünü alacak önlemler alana kadar, çocuklarımız güvende hissedene kadar biz mücadelemize devam edeceğiz ve sokaklarda adalet diye bağıracağız adalet gelene kadar. Bu ülkenin, suçlularının içeride suçsuzların dışarıda olmasına ihtiyacı var. Adaletsizliğe itaat etmeyeceğiz. Kabul etmeyeceğiz. Bir anne olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak utanç duyuyorum, yetkililer nasıl çıkıp da bir açıklama yapmıyorlar. Artık seçim tartışmalarını bırakıp toplumun gerçeğini görsünler. Bu halkın iyiliği, güvenliği, huzuru için çalışsınlar. Bu halk neler yaşıyor onu tartışsınlar!”

    TEPKİLER DEVAM EDİYOR

    Öte yandan dün gece boyunca devam eden tepkiler bugün de sürüyor. HDP Kadın Meclisinin çağrısıyla karakol önünde bir araya gelen kadınlar, devam eden sürece ilişkin bilgi almak istedi. Eylemde “Susma haykır istismara hayır”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Devlet istismarı koruma önle” sloganları atıldı. HDP Milletvekili Filizkerestecioğlu'nun da aralarında bulunduğu grup karakolda polislerle görüştü.

    Görüşme sonrası karakol önündeki kadınlara açıklama yapan Kerestecioğlu, Henüz yakalanan fail ya da failler olmadığını ancak çalışmaların sürdüğü bilgisini aldıklarını söyledi. İstismara uğrayan çocuğun ve ailesinin sağlık durumuna ilişkin yapılan haberlerin doğru olmadığını da söyleyen Kerestecioğlu, “Çocuğun durumu iyi. Babasının felç olduğu yönündeki haberler doğru değil. Çocuğun bugün taburcu edilmesi bekleniyor” dedi. Kerestecioğlu mahallede bulunan ve sokağı gören kamera kayıtlarının incelenmesine devam edildiğini söyledi. Kerestecioğlu, istismara uğrayan çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadeleri doğrultusunda arama çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

    SOSYAL MEDYADAKİ ‘FAİL SURİYELİ’ SÖZLERİ DOĞRU DEĞİL

    Mahallede ve sosyal medyada yayılan failin Suriyeli olduğu yönündeki söylentileri de yalanlayan Kerestrcioğlu, “Bu olay toplumda zaten körüklenen ayrımın bir parçası haline getirilmek isteniyor ama bu doğru değil, failin kim olduğu belli değil” dedi.

    Mecliste daha önce de defalarca kez verdikleri “Çocuk Bakanlığı kurulsun, Çocuk Hakları Komisyonu aktif hale gelsin” önerilerinin reddedildiğini ve görmezden gelindiğini vurgulayan Kerestecioğlu, çocuk istismarının ancak kadınların güçlü mücadelesi ile son bulabileceğini kadınların ve mahalle halkının bu olayı da takip edeceğini söyledi.

    Ensar ve 115 hamile çocuk skandalında ve daha başka pek çok olayda “Bir kereden bir şey olmaz” diyenlerin bu istismara da zemin hazırladığını vurgulayan Kerestecioğlu, çocuk istismarına karşı mücadele çağrısı yaptı.

    Karakol önünde yapılan açıklamanın ardından mahalleli bir süre daha sloganlarla eylemini sürdürdü.

    HALK CADDEYİ TARAFİĞE KAPATARAK YÜRÜYÜŞ BAŞLATTI

    Akşam saatlerinde yeniden bir araya gelen mahalle halkı Sefaköy'e yürüyüş başlattı. Sefaköy'e giden ana caddeyi trafiğe kapatan Kanarya halkının yürüyüşü dakikalar geçtikçe kitleselleşti. Halk istismara tepkisini sloganlara yansıttı. Yürüyüşün önü Sefaköy'de polislerce kesildi. Polisler halkın E-5'e çıkışını engelledi.

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