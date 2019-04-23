    • Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğu istismar eden şahıs tutuklandı

    Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

    23 Nisan 2019 20:34
    Son Güncellenme Tarihi: 26 Nisan 2019 15:11
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    İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. İstismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M. V. tutuklandı.

    Şüpheli M.V'nin ifadesi, Küçükçekmece Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı tarafından Asayiş Şube Müdürlüğünde alındı. İşlemlerin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Küçükçekmece'de cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şüphelinin "cinsel saldırı" suçundan tutuklandığı belirtildi.

    Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir çocuğun istismara maruz kaldığı ihbarının yapılmasının hemen akabinde soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve mağdur çocuğun yeniden örselenmemesi için pedagog, cumhuriyet savcısı ve müdafi eşliğinde mağdur çocuğun beyanı alınmış, failin eşkal bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmada delil olabilecek tüm bulgu ve deliller titizlikle toplanmıştır.

    Ayrıca cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahısla aynı evde kalan ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişinin de ifadesi alınmıştır. Söz konusu kişilerin olayla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine yurt dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

    MAHALLELİ GÜNLERDİR AYAKTA

    Gizem ÖRNEK
    Neslihan KAR
    İstanbul

    İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde kapılarının önünde baygın halde bulunan çocuk Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı ve tedavisinin ardından aileye teslim edildi. İstismar pazartesi günü yaşanırken olay mahalle halkı tarafından 23 Nisan günü duyuldu. Yaşananlara tepki gösteren mahalle halkı eylemlere başladı. Polis ise eylemlere engel olmaya çalıştı.

    TEDAVİSİ BİTEN ÇOCUK AİLEYE TESLİM EDİLDİ

    İstismar, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğu, apartman boşluğuna götürülerek cinsel istismara maruz bırakıldı. Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen hastaneye götürdü. Ameliyata alınan ve ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilen çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Çocuğun dün yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındığı açıklandı. İstanbul Tabip Odası, tedavisi biten çocuğun ailesine teslim edildiğini duyurdu.

    8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 25 Nisan günü failin yakalandığını açıkladı. Şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Küçükçekmece'de yakalandı. 20 yaşındaki yabancı uyruklu M.V.'nin seyyar olarak çanta satışı yaptığı kaydedildi.

    Gözaltına alınan 9 kişiden, olayla ilgisi olmadığı tespit edilen Pakistanlı 6 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

    Cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V'nin teşhis ettirildiği öğrenildi.

    Tercüman eşliğinde sorgulanan M.V. suçunu itiraf ettikten sonra 26 Nisan'da tutuklandı.

    MAHALLELİ GÜNLERDİR AYAKTA

    İstismar haberinin duyulması üzerine mahalle halkı ayağa kalktı. (23 Nisan) İstismarı protesto eden mahalle halkı karakol önüne toplandı. Akşam boyunca kadınlar mahalle aralarında yürüyüş yaparak halkı tepki göstermeye çağırdı. İlerleyen saatlerde artan kalabalık karakol önüne gelerek protestoyu burada sürdürdü. Yanlarında getirdikleri tencere ve tavaları çalarak istismarı protesto eden mahalle halkı, tepkilerini ise sloganlara yansıttı. Polis karakol önünde toplanan yüzlerce kişiye dağılma çağrısı yaptı. Mahalle halkı, polise de tepki gösterdi. 

     

    HALK CADDEYİ TARAFİĞE KAPATARAK YÜRÜYÜŞ YAPTI

    24 Nisan günü akşam saatlerinde yeniden bir araya gelen mahalle halkı Sefaköy'e yürüyüş başlattı. Sefaköy'e giden ana caddeyi trafiğe kapatan Kanarya halkının yürüyüşü dakikalar geçtikçe kitleselleşti. Halk istismara tepkisini sloganlara yansıttı. Yürüyüşün önü Sefaköy'de polislerce kesildi. Polisler halkın E-5'e çıkışını engelledi.

    VALİLİK: PROVOKASYON AMACIYLA KULLANANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR

    Valilikten 24 Nisan günü açıklama yapıldı. 

    İstanbul Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maalesef bu tür müessif olayların toplumda kaos ve kargaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler tarafından provokasyon amacıyla kullanıldığı da tarafımızdan dikkatle izlenmekte ve tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmaktadır. Bu olayları kullanmak isteyen art niyetli paylaşımlara itibar edilmemesini, yoğun emek ve mesai içerisinde bu tür olayların önlenmesi ve aydınlatılması için görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olunmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    MAHALLELİ KADINLAR: ÇOCUK İSTİSMARCILARI İÇERİ ATILMADIKÇA SOKAKLARI TERK ETMEYECEĞİZ

    İstismara karşı sokağa çıkan mahalleli kadınlar Evrensel’e konuştu.

    Kadınlardan biri “Failin bulunmasını, böyle şeylerin olmamasını istiyoruz. Yeter artık çocuklarımız dışarı çıkamıyorlar. Fail yakalanana kadar durmayacağız, ayaktayız. Artık yeter. Önlem alınmasını istiyorum” dedi.

    Bir diğer kadın ise şöyle konuştu: “Çocuk istismarcıları içeri atılmadıkça sokakları terk etmeyeceğiz ve hep haykıracağız. Devlet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, İçişleri Bakanı bizi duyana kadar, bu olaya el atana kadar, çıkıp bu olayların önünü alacak önlemler alana kadar, çocuklarımız güvende hissedene kadar biz mücadelemize devam edeceğiz ve sokaklarda adalet diye bağıracağız adalet gelene kadar. Bu ülkenin, suçlularının içeride suçsuzların dışarıda olmasına ihtiyacı var. Adaletsizliğe itaat etmeyeceğiz. Kabul etmeyeceğiz. Bir anne olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak utanç duyuyorum, yetkililer nasıl çıkıp da bir açıklama yapmıyorlar. Artık seçim tartışmalarını bırakıp toplumun gerçeğini görsünler. Bu halkın iyiliği, güvenliği, huzuru için çalışsınlar. Bu halk neler yaşıyor onu tartışsınlar!”

    SORUŞTURMA HAKKINDA GİZLİLİK KARARI VERİLDİ

    Olayın ardından İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi (ÇHM) de Baro Başkan Yardımcısı Avukat Nazan Moroğlu, soruşturmaya ilişkin savcılık ile görüştü. Evrensel’e konuşan İstanbul Barosu ÇHM Genel Sekreteri Av. Fırat Çiçek, savcılığın soruşturmaya ilişkin tam kapsamlı gizlilik kararı verdiğini belirtti. 

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