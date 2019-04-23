Erdoğan: Birileri istedi diye kabine değişikliği olmaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katıldı.

Erdoğan, kabine değişikliği iddiasıyla ilgili olarak ise "Birileri istedi diye yaparsak istikrar kalmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın zamanda bir görüşmenin olabileceğini söyledi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"(Kabine revizyonu) Hiçbir zaman bununla ilgili açıklama yapmadım. Medya veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. Eğer bir değişme gerekiyorsa gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem böyle bir adetim yok."

"Türkiye İttifakı, Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Biz şu anda 82 milyonu ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' olarak topluyoruz. Kastımız da budur."

"(YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı) Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı itibarıyla 9 maddede itiraz vardı. Diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz."

ÖZGÜR ÖZEL TÜRKİYE İTTİFAKI SÖYLEMİNİ DEĞERLENDİRMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asker cenazesinde saldırıya uğraması ve öncesindeki “Türkiye ittifakı” tartışmalarına ilişkin Evrensel'e konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Erdoğan’ın, Türkiye ittifakı söyleminde samimiyse ilk iş olarak bakan Soylu ve Akar’ı görevden alması ve Bahçeli’nin söyleminden ayrıştığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini vurgulamıştı. (HABER MERKEZİ)