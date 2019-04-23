Akar'dan askerlik sistemi açıklaması: Çalışmalarımız tamamlanmak üzere

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda açıklamalarda bulundu.

Akar, "F-35 konusunda tabii ki B planımız var. Kısa orta uzun vadeli planlarımız var. Süreçte henüz kilitlenme yok. Şu anda dört pilotumuz fiilen uçuyor, iki pilotumuz uçuş eğitimine hazırlık yapıyor. Suriye konusunda ABD'nin bizim tezlerimize yaklaştığını görüyoruz çünkü bizim tezlerimiz makul" dedi.

Akar yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak da “Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kısa süre kaldı” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)